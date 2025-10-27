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Sunny Beach Complexe résidentiel "MAGNOLIA 8" 700 m de la mer

Les appartements sont clés en main

Places de stationnement souterraines et souterraines

Studios: à partir de 38.48 m2 Deux chambres: à partir de 56.88 m2

Prix: de 1,550 € m2 à 2300 € m2

2000 EUR - dépôt 30% - premier versement, payé dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt

Versement de 3 ans. Première année sans intérêt. Deux suivantes avec une hausse du prix de 1000 euros par an. Les modalités de paiement sont flexibles.

À distance de marche toute l'année supermarchés, cafés.

Frais de soutien 12€m2

Durée de la construction Octobre 2027