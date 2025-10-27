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Complexe résidentiel MAGNOLIA 8

Nessebar, Bulgarie
depuis
$68,467
depuis
$1,778/m²
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ID: 34947
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar
  • Adresse
    Sunny Beach Resort

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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Sunny Beach Complexe résidentiel "MAGNOLIA 8" 700 m de la mer

Les appartements sont clés en main

Places de stationnement souterraines et souterraines

Studios: à partir de 38.48 m2 Deux chambres: à partir de 56.88 m2

Prix: de 1,550 € m2 à 2300 € m2

2000 EUR - dépôt 30% - premier versement, payé dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt

Versement de 3 ans. Première année sans intérêt. Deux suivantes avec une hausse du prix de 1000 euros par an. Les modalités de paiement sont flexibles.

À distance de marche toute l'année supermarchés, cafés.

Frais de soutien 12€m2

Durée de la construction Octobre 2027

Localisation sur la carte

Nessebar, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

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L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 39 m²
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