Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Nessebar, Bulgarie
depuis
$60,349
;
3
ID: 33130
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🌴 Appartements à la mer en Bulgarie - la vente

📍 La Côte du Soleil • Le Rayon de Fregat
🏖 5-10 minutes à pied de la plage

💥 Rare offre au début de la construction - les meilleurs prix et le choix des plans

⭐Principaux actifs

✔ Une propriété près de la mer
✔ Quartier calme près de la plage et de l'infrastructure
✔ Convient aux vacances, location et investissement
✔ Nouvelle construction, planification moderne
✔ Possibilité de versements sans intérêt

🏡Options et prix disponibles

Studios
• à partir de 38 m2
• Prix à partir de 51 560 $

Appartement avec 1 chambre
• à partir de 57 m2
• Prix à partir de 74 760 $

Appartements avec balcon, grandes fenêtres et aménagements pratiques.
Convient pour un usage personnel et pour la location en haute saison.

🚩La disponibilité et les planchers actuels sont spécifiés lors de l'application

💳Plan de paiement

• Dépôt - 2 000 €
30% – premier versement, payé dans le mois suivant le dépôt
• Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

✔ Pas de trop-payé.
✔ Conditions transparentes
✔ Pratique d'acheter sans le plein montant au début

🏢A propos du projet

• Bâtiment résidentiel moderne au format station
• Ascenseur, matériaux de qualité, efficacité énergétique
• Zone de conservation
• Convient à la vie toute l'année
• Possibilité de location ultérieure

📍Lieu - quartier Fregat

• Marche vers la mer et les plages
• Commerces, cafés, restaurants à proximité
• Communication pratique avec le centre de la station
• Une des zones les plus populaires de Sunny Beach

💼Accompagnement

✔ Sélection d'appartements pour vos besoins
✔ Conseil en investissement et location
✔ Soutien total de la transaction
✔ Assistance avant la réception des clés

📞Écrire ou appeler.
Je vais envoyer des mises en page, les étages actuels et aider à réserver un appartement à un prix de départ.

Localisation sur la carte

Nessebar, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
