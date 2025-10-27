Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Appartements à la mer en Bulgarie - la vente

📍 La Côte du Soleil • Le Rayon de Fregat

🏖 5-10 minutes à pied de la plage

💥 Rare offre au début de la construction - les meilleurs prix et le choix des plans

⭐Principaux actifs

✔ Une propriété près de la mer

✔ Quartier calme près de la plage et de l'infrastructure

✔ Convient aux vacances, location et investissement

✔ Nouvelle construction, planification moderne

✔ Possibilité de versements sans intérêt

🏡Options et prix disponibles

Studios

• à partir de 38 m2

• Prix à partir de 51 560 $

Appartement avec 1 chambre

• à partir de 57 m2

• Prix à partir de 74 760 $

Appartements avec balcon, grandes fenêtres et aménagements pratiques.

Convient pour un usage personnel et pour la location en haute saison.

🚩La disponibilité et les planchers actuels sont spécifiés lors de l'application

💳Plan de paiement

• Dépôt - 2 000 €

30% – premier versement, payé dans le mois suivant le dépôt

• Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction

✔ Pas de trop-payé.

✔ Conditions transparentes

✔ Pratique d'acheter sans le plein montant au début

🏢A propos du projet

• Bâtiment résidentiel moderne au format station

• Ascenseur, matériaux de qualité, efficacité énergétique

• Zone de conservation

• Convient à la vie toute l'année

• Possibilité de location ultérieure

📍Lieu - quartier Fregat

• Marche vers la mer et les plages

• Commerces, cafés, restaurants à proximité

• Communication pratique avec le centre de la station

• Une des zones les plus populaires de Sunny Beach

💼Accompagnement

✔ Sélection d'appartements pour vos besoins

✔ Conseil en investissement et location

✔ Soutien total de la transaction

✔ Assistance avant la réception des clés

📞Écrire ou appeler.

Je vais envoyer des mises en page, les étages actuels et aider à réserver un appartement à un prix de départ.