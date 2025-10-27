Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Appartements à la mer en Bulgarie - la vente
📍 La Côte du Soleil • Le Rayon de Fregat
🏖 5-10 minutes à pied de la plage
💥 Rare offre au début de la construction - les meilleurs prix et le choix des plans
⭐Principaux actifs
✔ Une propriété près de la mer
✔ Quartier calme près de la plage et de l'infrastructure
✔ Convient aux vacances, location et investissement
✔ Nouvelle construction, planification moderne
✔ Possibilité de versements sans intérêt
🏡Options et prix disponibles
Studios
• à partir de 38 m2
• Prix à partir de 51 560 $
Appartement avec 1 chambre
• à partir de 57 m2
• Prix à partir de 74 760 $
Appartements avec balcon, grandes fenêtres et aménagements pratiques.
Convient pour un usage personnel et pour la location en haute saison.
🚩La disponibilité et les planchers actuels sont spécifiés lors de l'application
💳Plan de paiement
• Dépôt - 2 000 €
30% – premier versement, payé dans le mois suivant le dépôt
• Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction
✔ Pas de trop-payé.
✔ Conditions transparentes
✔ Pratique d'acheter sans le plein montant au début
🏢A propos du projet
• Bâtiment résidentiel moderne au format station
• Ascenseur, matériaux de qualité, efficacité énergétique
• Zone de conservation
• Convient à la vie toute l'année
• Possibilité de location ultérieure
📍Lieu - quartier Fregat
• Marche vers la mer et les plages
• Commerces, cafés, restaurants à proximité
• Communication pratique avec le centre de la station
• Une des zones les plus populaires de Sunny Beach
💼Accompagnement
✔ Sélection d'appartements pour vos besoins
✔ Conseil en investissement et location
✔ Soutien total de la transaction
✔ Assistance avant la réception des clés
📞Écrire ou appeler.
Je vais envoyer des mises en page, les étages actuels et aider à réserver un appartement à un prix de départ.