  2. Bulgarie
  3. Résidentiel
  4. Copropriété

Condos à vendre en Bulgarie

Oblast de Bourgas
17
Nessebar
5
Sveti Vlas
6
17 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Condo 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Description de l'objet: Cet élégant appartement de deux chambres est situé dans le complexe …
$89,968
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Condo 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un bel appartement de 3 pièces dans le complexe…
$104,748
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Description de l'objet: Appartement Maisonette unique à South Bay Beach Complex, Sveti Vlas,…
$115,224
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Ravda, Bulgarie
Condo 2 chambres
Ravda, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Description de l'objet: Maisonnette meublée avec 2 chambres dans le complexe Bellicity exclu…
$209,498
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Condo 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
Description de l'objet: Cette maisonnette de 2 chambres dans le complexe "Mida" est situé da…
$94,740
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 4 pièces avec vue sur la mer d…
$143,040
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 243 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 4 pièces répartis sur 3 étages…
$366,621
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Tchernomorets, Bulgarie
Condo 3 chambres
Tchernomorets, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Description de l'objet: Maisonnette élégante d'une superficie de 195,91 m2 dans le complexe …
$337,524
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Ravda, Bulgarie
Condo 2 chambres
Ravda, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 149 m²
Description de l'objet: Nous offrons une maisonnette appartement à Ravda, Bulgarie Nous vous…
$98,929
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 3 pièces dans le complexe Cent…
$231,611
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Condo 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 167 m²
Description de l'objet: A vendre est un appartement spacieux avec 167 m2 d'espace de vie dan…
$140,713
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente une maisonnette unique avec vue panor…
$231,611
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Ravda, Bulgarie
Condo 2 chambres
Ravda, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 228 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons à la vente un superbe appartement de trois étage…
$384,079
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Ravda, Bulgarie
Condo 1 chambre
Ravda, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Description de l'objet: A vendre est un charmant appartement maisonnette avec vue sur la mer…
$79,376
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Condo 2 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 3 pièces sur la côte sud de Sv…
$231,611
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Ravda, Bulgarie
Condo 2 chambres
Ravda, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement exclusif de 3 pièces dans le vill…
$165,969
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Condo 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Description de l'objet: Maisonette - déjà à vendre et ouvert pour les visites! Appartement d…
$122,789
Laisser une demande
