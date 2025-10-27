Appartement dans un nouvel immeuble La Mer Home2

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Plage ensoleillée Nouvelle maison résidentielle dans le centre de Sunny Beach près de Cacao Beach
La Mer Home2 - conçu avec la vie moderne à l'esprit
Pas de taxe de soutien.
700m de la mer
Les appartements sont clés en main
Superficie - à partir de 36,41 m2 Prix - à partir de 53 900 EUR
2000 EUR - 20% dépôt - premier versement, payé dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt. Système d'installation flexible/
Possibilité d'acheter des garages et des places de parking - si désiré
Supermarché et arrêt de bus à distance de marche.
Achèvement : mai 2028.