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Appartement dans un nouvel immeuble La Mer Home2

Nessebar, Bulgarie
depuis
$61,815
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ID: 34948
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar
  • Adresse
    Sunny Beach Resort

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

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Русский Русский

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Plage ensoleillée Nouvelle maison résidentielle dans le centre de Sunny Beach près de Cacao Beach

La Mer Home2 - conçu avec la vie moderne à l'esprit

Pas de taxe de soutien.

700m de la mer

Les appartements sont clés en main

Superficie - à partir de 36,41 m2 Prix - à partir de 53 900 EUR

2000 EUR - 20% dépôt - premier versement, payé dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt. Système d'installation flexible/

Possibilité d'acheter des garages et des places de parking - si désiré

Supermarché et arrêt de bus à distance de marche.

Achèvement : mai 2028.

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Nessebar, Bulgarie
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