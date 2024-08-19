Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!
🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!
🔹 Bâtiment moderne de 5 étages
🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité
🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)
🔹 Terrasses spacieuses avec vue
🔹 Parking ouvert avec possibilité d'acheter un endroit
🔹 Finition propre, mobilier sur demande
🔹 Pas de frais d'entretien
🏷️ Propositions actuelles (deuxième étage):
No3 - 65,11 m2 - 99 900 €
No4 - 60,95 m2 - 97 500 €
N°5 - 66,72 m2 - 104 900 €
➕ Planification avec cuisines spacieuses-séjour et balcons
📍 Lieu:
✅ 400m de la plage
✅ 250m au stade
✅ 450m au supermarché
✅ 600m du centre-ville
✅ 1.5 km de la marina de yacht Sveti Vlas
✅ Toute l'infrastructure urbaine est à distance de marche
💰 Plan de paiement flexible:
2000 € - réserve
40 % à mars 2025
30 % - janvier 2026
30% – Décembre 2026 (à l'enregistrement des biens)
Fairview Vlas est une harmonie de nature et de confort, idéal pour les loisirs, la résidence permanente et l'investissement.
📲 Écrivez-nous pour obtenir des plans, le prix et la visite du complexe!