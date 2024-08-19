  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Sveti Vlas
  4. Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,030
;
8
Laisser une demande
Adresse
Paramètres
Description
Médias
ID: 27351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Sveti Vlas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe affaire
  L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!

🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!

🔹 Bâtiment moderne de 5 étages
🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité
🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)
🔹 Terrasses spacieuses avec vue
🔹 Parking ouvert avec possibilité d'acheter un endroit
🔹 Finition propre, mobilier sur demande
🔹 Pas de frais d'entretien

🏷️ Propositions actuelles (deuxième étage):

  • No3 - 65,11 m2 - 99 900 €

  • No4 - 60,95 m2 - 97 500 €

  • N°5 - 66,72 m2 - 104 900 €
    ➕ Planification avec cuisines spacieuses-séjour et balcons

📍 Lieu:

✅ 400m de la plage
✅ 250m au stade
✅ 450m au supermarché
✅ 600m du centre-ville
✅ 1.5 km de la marina de yacht Sveti Vlas
✅ Toute l'infrastructure urbaine est à distance de marche

💰 Plan de paiement flexible:

  • 2000 € - réserve

  • 40 % à mars 2025

  • 30 % - janvier 2026

  • 30% – Décembre 2026 (à l'enregistrement des biens)

Fairview Vlas est une harmonie de nature et de confort, idéal pour les loisirs, la résidence permanente et l'investissement.

📲 Écrivez-nous pour obtenir des plans, le prix et la visite du complexe!

Localisation sur la carte

Sveti Vlas, Bulgarie

