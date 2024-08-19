Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!

🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!

🔹 Bâtiment moderne de 5 étages

🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité

🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)

🔹 Terrasses spacieuses avec vue

🔹 Parking ouvert avec possibilité d'acheter un endroit

🔹 Finition propre, mobilier sur demande

🔹 Pas de frais d'entretien

🏷️ Propositions actuelles (deuxième étage):

No3 - 65,11 m2 - 99 900 €

No4 - 60,95 m2 - 97 500 €

N°5 - 66,72 m2 - 104 900 €

➕ Planification avec cuisines spacieuses-séjour et balcons

📍 Lieu:

✅ 400m de la plage

✅ 250m au stade

✅ 450m au supermarché

✅ 600m du centre-ville

✅ 1.5 km de la marina de yacht Sveti Vlas

✅ Toute l'infrastructure urbaine est à distance de marche

💰 Plan de paiement flexible:

2000 € - réserve

40 % à mars 2025

30 % - janvier 2026

30% – Décembre 2026 (à l'enregistrement des biens)

Fairview Vlas est une harmonie de nature et de confort, idéal pour les loisirs, la résidence permanente et l'investissement.

📲 Écrivez-nous pour obtenir des plans, le prix et la visite du complexe!