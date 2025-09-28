Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. City of Westminster
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en City of Westminster, Reino Unido

apartamentos
38
38 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 5/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This new build 2 bedroom apartment for sale in Mar…
$4,13M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: 1 Bedroom Apartment for Sale in Marylebone, London…
$2,41M
Dejar una solicitud
Reside
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 3/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This elegant and modern two-bedroom apartment is s…
$3,64M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Piso 8/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This impressive new boutique development in Maryle…
$8,91M
Dejar una solicitud
Atlas Property
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This impressive two-bedroom apartment is located i…
$3,64M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 3/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This elegant and modern two-bedroom apartment is s…
$3,64M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 5/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Looking for a luxurious one-bedroom apartment in M…
$2,20M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Piso 8/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This impressive new boutique development in Maryle…
$8,91M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Piso 8/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This impressive new boutique development in Maryle…
$8,91M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en City of Westminster, Reino Unido

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir