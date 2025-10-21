Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Trafford, Reino Unido

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Trafford, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Trafford, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$309,806
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Trafford, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Trafford, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$445,632
