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Propiedades residenciales en venta en Rochdale, Reino Unido

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apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Rochdale, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Rochdale, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Torre Ibrox
$673,177
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Apartamento 2 habitaciones en Rochdale, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Rochdale, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Torre Ibrox
$443,926
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Apartamento 1 habitacion en Rochdale, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Rochdale, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Torre Ibrox
$344,539
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