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Propiedades residenciales en venta en Lancashire, Reino Unido

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Preston
3
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Preston, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Preston, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
$276,041
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Apartamento 1 habitacion en Preston, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Preston, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Blady Homes
$180,446
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Apartamento 2 habitaciones en Preston, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Preston, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Royal Prestige Park
$258,404
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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