Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Cambridge
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Cambridge, Reino Unido

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Cambridge, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Cambridge, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos en venta en Cambridge atraen a compradores de todo el mundo que están atraídos …
$799,516
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Cambridge, Reino Unido

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir