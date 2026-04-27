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Apartamentos en venta en Stretford, Reino Unido

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4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Stretford, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Stretford, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Pro Tower
$384,294
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Apartamento 1 habitacion en Stretford, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Stretford, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Ahora Park
$249,122
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Apartamento 1 habitacion en Stretford, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Stretford, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Pro Tower
$231,239
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AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Stretford, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Stretford, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Ahora Park
$311,404
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