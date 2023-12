Empire Suites

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Precio en demanda

Ríndete a: 2023

One Crescent se ubicará en la Media Luna Este de Palm Jumeirah, que es la isla artificial diseñada en forma de palmera con un tronco de 3 millas y frondas. El desarrollo contará con conexiones viales fáciles a una serie de actividades de entretenimiento. El tiempo de viaje a Dubai Marina tomará menos de 25 minutos, mientras que el centro de Dubai y Business Bay estarán disponibles en 45 minutos. Los residentes de One Crescent se beneficiarán de una amplia variedad de restaurantes de moda ubicados en los alrededores, incluido el restaurante Moana Seafood, LAO Dubai, el restaurante Mekong en Anantara y más. El tiempo de viaje de One Crescent a Atlantis tomará aproximadamente 5 minutos, mientras que Nakheel Mall y The View at The Palm Tower, que ofrece vistas de 360 grados del Golfo, Palm Jumeirah, Dubai Marina y el horizonte de Dubai tomarán 15 minutos en coche. Convertirse en propietario de una residencia única en su tipo en One Crescent le permitirá experimentar un estilo de vida único como un resort más allá de la comparación, con fácil acceso a ubicaciones clave en Palm Jumeirah y el resto del emirato. Cualquier persona que valore el lujo, la artesanía apreciará el número limitado de residencias, servicios de lujo ofrecidos dentro del territorio del desarrollo frente al mar, así como la membresía en un prestigioso campo de golf, privacidad y comodidad.