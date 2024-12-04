  1. Realting.com
  Emiratos Árabes Unidos
  Ras al-Jaima
  Complejo residencial Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Complejo residencial Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
$306,000
12
ID: 33351
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central

Contacta con nosotros para reservar los mejores lotes durante el lanzamiento suave!

Radisson Blu Hotel & Residences se encuentra en el corazón del centro cultural y de negocios de RAK Central.

Es la combinación perfecta de un hotel premium y residencias de marca, donde el lujo satisface el valor de inversión.

Su ventaja clave e inversión ideal:

  • prestigio de la marca: Una fuerte marca internacional garantiza una alta demanda y estatus.
  • Ubicación privilegiada: Las residencias están ubicadas en el epicentro de RAK Central.
  • Ingresos pasivos: Oportunidad de generar ingresos de renta ( gestionado por Radisson Blu Hotel) y crecimiento de capital.

Características principales del proyecto

361 habitaciones en un solo complejo con un hotel.
222 residencias bajo la marca Radisson Blu.

Residencias:

  • Precio: de 1.1 millones de AED a 3.2 millones AED
  • Superficie: de 43,8 metros cuadrados a 127,7 metros cuadrados
  • Ubicación: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Tipos de apartamento:
  • Estudios
  • Apartamentos de 1-3 dormitorios

Hotel Rooms:

  • Precio: de 1,3 millones de AED a 3,0 millones AED
  • Superficie: de 48 metros cuadrados a 119,8 metros cuadrados
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
  • Tipos de apartamento:
  • Estudios
  • Apartamentos de 1 dormitorio

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2029

70/30 Plan de pago:

Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2029

  • 10% sobre reserva
  • 60% durante la construcción
  • 30% - al finalizar la construcción

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Aceptamos efectivo en Rusia - rublos, euros, dólares

Infraestructura y Servicios
Radisson Los residentes de Blu tienen acceso a:

  • 5 restaurantes y bares
  • SPA
  • Gym
  • Terraza en la azotea y bar de piscina
  • Salas de conferencias
  • Kids Club
  • Zonas de salón
  • Aparcamiento subterráneo
  • Seguridad 24/7 y mucho más

Contacta con nosotros para reservar los mejores lotes durante el lanzamiento suave!

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Alimentación

Complejo residencial Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$306,000
