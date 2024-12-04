Complejo residencial Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central

Contacta con nosotros para reservar los mejores lotes durante el lanzamiento suave!

Radisson Blu Hotel & Residences se encuentra en el corazón del centro cultural y de negocios de RAK Central.

Es la combinación perfecta de un hotel premium y residencias de marca, donde el lujo satisface el valor de inversión.

Su ventaja clave e inversión ideal:

prestigio de la marca: Una fuerte marca internacional garantiza una alta demanda y estatus.

Ubicación privilegiada: Las residencias están ubicadas en el epicentro de RAK Central.

Ingresos pasivos: Oportunidad de generar ingresos de renta ( gestionado por Radisson Blu Hotel) y crecimiento de capital.

Características principales del proyecto

361 habitaciones en un solo complejo con un hotel.

222 residencias bajo la marca Radisson Blu.

Residencias:

Precio: de 1.1 millones de AED a 3.2 millones AED

Superficie: de 43,8 metros cuadrados a 127,7 metros cuadrados

Ubicación: RAK Central, Ras Al Khaimah

Tipos de apartamento:

Estudios

Apartamentos de 1-3 dormitorios

Hotel Rooms:

Precio: de 1,3 millones de AED a 3,0 millones AED

Superficie: de 48 metros cuadrados a 119,8 metros cuadrados

Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de apartamento:

Estudios

Apartamentos de 1 dormitorio

Apartamento Condición: Totalmente amueblado

Fecha de entrega: Q4 2029

70/30 Plan de pago:

Pago de baja: 20%

sin intereses: Q4 2029

10% sobre reserva

60% durante la construcción

30% - al finalizar la construcción

Métodos de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

Aceptamos efectivo en Rusia - rublos, euros, dólares

Infraestructura y Servicios

Radisson Los residentes de Blu tienen acceso a:

5 restaurantes y bares

SPA

Gym

Terraza en la azotea y bar de piscina

Salas de conferencias

Kids Club

Zonas de salón

Aparcamiento subterráneo

Seguridad 24/7 y mucho más

Contacta con nosotros para reservar los mejores lotes durante el lanzamiento suave!