Complejo residencial Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$460,177
18
Localización

Sobre el complejo

Tonino Lamborghini Residencias: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah

Tonino Lamborghini Residencias es un complejo de marca premium de desarrollo de BNW en Al Marjan Island en el Emirato de Ras Al Khaimah. El proyecto encarna el concepto de un lujoso estilo de vida de resort y promete altos rendimientos de inversión.

Características principales del proyecto

  • Precio: de 1,69 millones de AED a 46,41 millones de AED
  • Superficie: de 37,7 m2 a 842,6 m2
  • Marca: Tonino Lamborghini (marca premium internacional)
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

  • Estudios
  • Apartamentos de 1 a 3 dormitorios
  • Áticos
  • Villas y mansiones

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2028

70/30 Plan de pago:

Pago de baja: 20%
Pago sin intereses: hasta Q4 2028

  • 10% - Sobre reservación
  • 60% - Durante la construcción
  • 30% - Sobre la terminación

Forma Formas de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Aceptamos efectivo en Rusia - rublos, euros, dólares

Concepto arquitectónico
El diseño del complejo está inspirado en el paisaje costero:

  • líneas lisas y terrazas en cascada
  • jardines
  • acristalamiento panorámico
  • cuidadosa orientación apartamento para las máximas vistas al mar y privacidad

Infraestructura y servicios
El complejo ofrece una amplia gama de servicios para un estilo de vida cómodo:

  • Piscinas para adultos y niños
  • Acceso directo a la playa
  • SPA Centro
  • Gimnasios interiores y zonas de fitness al aire libre
  • Superficie de distribución
  • Cine y club
  • Biblioteca y espacio de trabajo
  • Salas de conferencias
  • Parques infantiles (inodoro y exterior)
  • barbacoa y zonas de picnic
  • Restaurantes, cafeterías y tiendas
  • Paisajes peatonales
  • Estacionamiento interior
  • Sistema doméstico inteligente
  • Seguridad 24 horas y videovigilancia

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Complejo residencial Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$460,177
