Complejo residencial Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Tonino Lamborghini Residencias: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah

Tonino Lamborghini Residencias es un complejo de marca premium de desarrollo de BNW en Al Marjan Island en el Emirato de Ras Al Khaimah. El proyecto encarna el concepto de un lujoso estilo de vida de resort y promete altos rendimientos de inversión.

Características principales del proyecto

Precio: de 1,69 millones de AED a 46,41 millones de AED

Superficie: de 37,7 m2 a 842,6 m2

Marca: Tonino Lamborghini (marca premium internacional)

Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

Estudios

Apartamentos de 1 a 3 dormitorios

Áticos

Villas y mansiones

Apartamento Condición: Totalmente amueblado

Fecha de entrega: Q4 2028

70/30 Plan de pago:

Pago de baja: 20%

Pago sin intereses: hasta Q4 2028

10% - Sobre reservación

60% - Durante la construcción

30% - Sobre la terminación

Forma Formas de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

Aceptamos efectivo en Rusia - rublos, euros, dólares

Concepto arquitectónico

El diseño del complejo está inspirado en el paisaje costero:

líneas lisas y terrazas en cascada

jardines

acristalamiento panorámico

cuidadosa orientación apartamento para las máximas vistas al mar y privacidad

Infraestructura y servicios

El complejo ofrece una amplia gama de servicios para un estilo de vida cómodo: