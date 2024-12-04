  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$626,276
BTC
7.4494283
ETH
390.4563889
USDT
619 189.3775737
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
16
ID: 33349
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Pelagia: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

Pelagia es una obra maestra arquitectónica situada en la isla de Al Marjan. El edificio contará con un diseño único inspirado en la belleza fascinante del océano, balcones elegantes con líneas de flujo evocando el movimiento rítmico de las olas.

Características principales del proyecto

  • Precio: de 2,3 millones de AED a 11,4 millones AED
  • Superficie: de 79 m2 a 533 m2
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

  • Apartamentos de 1 a 4 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2027

  • 10% sobre reserva
  • 40% durante la construcción
  • 50% después de la terminación de la construcción

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Aceptamos efectivo en Rusia - Rubles, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios
Los residentes de Pelagia tienen acceso a:

  • Piscina infinita con vistas al Golfo
  • Centro de fitness moderno y zona de yoga
  • Parque infantil y sala de juegos
  • Landscaping promenade
  • Zonas de barbacoa y salones al aire libre
  • SPA y sauna
  • Aparcamiento subterráneo
  • Seguridad 24 horas y CCTV.

Ubicación y transporte
El complejo está convenientemente situado cerca de atracciones clave:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minutos
  • Royal Yacht Club - 16 minutos
  • RAK Airport - 35 minutos
  • Aeropuerto Internacional de Dubai - 50 minutos.

¿Por qué elegir Pelagia?

  • Producto listo para morir: Unidades completamente amuebladas – listos para entrar o alquilar inmediatamente.
  • El atractivo de la inversión: La prestigiosa ubicación de Al Marjan Island garantiza un valor apreciable.
  • Infraestructura desarrollada: spa, centro de fitness, zonas infantiles y otros servicios dentro del complejo.
  • Logística conveniente: proximidad a aeropuertos y centros comerciales.
  • Estética y confort: vistas costeras pintorescas y calidad de construcción premium.

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Agencia
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
