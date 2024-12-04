Complejo residencial Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Pelagia: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

Pelagia es una obra maestra arquitectónica situada en la isla de Al Marjan. El edificio contará con un diseño único inspirado en la belleza fascinante del océano, balcones elegantes con líneas de flujo evocando el movimiento rítmico de las olas.

Características principales del proyecto

Precio: de 2,3 millones de AED a 11,4 millones AED

Superficie: de 79 m2 a 533 m2

Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

Apartamentos de 1 a 4 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado

Fecha de entrega: Q4 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%

sin intereses: Q4 2027

10% sobre reserva

40% durante la construcción

50% después de la terminación de la construcción

Métodos de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

Aceptamos efectivo en Rusia - Rubles, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios

Los residentes de Pelagia tienen acceso a:

Piscina infinita con vistas al Golfo

Centro de fitness moderno y zona de yoga

Parque infantil y sala de juegos

Landscaping promenade

Zonas de barbacoa y salones al aire libre

SPA y sauna

Aparcamiento subterráneo

Seguridad 24 horas y CCTV.

Ubicación y transporte

El complejo está convenientemente situado cerca de atracciones clave:

Al Marjan Island Boulevard - 5 minutos

Royal Yacht Club - 16 minutos

RAK Airport - 35 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai - 50 minutos.

¿Por qué elegir Pelagia?