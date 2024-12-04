  1. Realting.com
  3. Complejo residencial Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Complejo residencial Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$449,285
13
ID: 33346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island

Aqua Arc es un desarrollo residencial premium en Al Marjan Island (Ras Al Khaimah), que ofrece apartamentos totalmente amueblados con servicios exclusivos y acceso a la playa privada. El proyecto combina pintorescas vistas costeras, un alto nivel de confort y atractivo de inversión.

Características principales del proyecto

  • Precio: de 1,65 millones de AED a 5,94 millones de AED
  • Superficie: de 46,9 m2 a 233,4 m2
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

  • Estudios
  • Apartamentos de 1 a 3 dormitorios
  • Adosados

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q2 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%
sin intereses: Q2 2027

  • 10% sobre reserva
  • 40% durante la construcción
  • 50% después de la terminación de la construcción

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Efectivo aceptado Ruso: Rublos rusos, euros, dólares

Infraestructura y Servicios
Aqua Los residentes de Arc tienen acceso a:

  • un vestíbulo de doble altura
  • piscinas privadas en terrazas
  • spa
  • piscina infinita
  • gimnasio
  • sauna
  • parque infantil
  • otras comodidades premium del complejo

Ubicación y transporte Accesibilidad
El complejo está convenientemente situado para atracciones clave:

  • 5 minutos a Wynn Casino
  • 4 minutos al centro comercial Al Hamra
  • 5 minutos a Ras Al Khaimah Aeropuerto Internacional
  • 20 minutos para la escuela GEMS Westminster
  • 1 hora al Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB)

¿Por qué elegir Aqua Arc?

  • Exclusividad: apartamentos con piscina privada y acceso privado a la playa.
  • Producto acabado: totalmente amueblado – listo para entrar o alquilar inmediatamente después de la terminación. Solicitud de inversión: La prestigiosa ubicación en Al Marjan Island garantiza un crecimiento de valor.
  • Infraestructura desarrollada: spa, centro de fitness, zonas infantiles y otros servicios dentro del complejo.
  • Logística conveniente: proximidad a aeropuertos y centros comerciales.
  • Estética y confort: pintorescos paisajes costeros y calidad de construcción premium.

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación

Ir
