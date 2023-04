Address Property

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

DYNAMIC DUBAI Dubai, uno de los siete Emiratos de los EAU, se ha convertido en una ciudad cosmopolita en menos de medio siglo, Es uno de los centros comerciales y culturales más importantes del Golfo y uno de los lugares más emocionantes del mundo. Es el hogar del puerto de Jebel Ali, el puerto más grande del mundo convertido en puerto, y el puerto más grande de la región: el Aeropuerto Internacional de Dubai, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y Emirates, una de las aerolíneas más grandes del mundo. Famoso por sus superlativos arquitectónicos, incluido el primer hotel estrella 7 - del mundo con el Burj Al Arab, el 8. Maravilla del mundo con Palm Jumeirah, el metro más largo del mundo con el metro de Dubai, el centro comercial más grande del mundo con el centro comercial Dubai y el edificio más alto del mundo con el Burj Khalifa, Dubai continúa su curso de éxito sin precedentes después de ganar la oferta internacional para organizar la Feria Mundial en 2020. SITUACIÓN NO RETIRADA La animada Dubai Marina es una de las más buscadas - para los distritos de Dubai. La ubicación de Marina Gate en esta vibrante comunidad es envidiable. Actividades de ocio y servicios ubicados en la puerta de entrada al hombre más grande del mundo - Marina, el desarrollo tiene acceso directo a Marina Walk –, la parte más establecida del distrito Marina -. Puedes caminar tranquilamente por la noche o trotar por toda la circunferencia de la orilla del agua por la mañana. Puedes tomar tu café favorito o alquilar una bicicleta. Si está cansado de estar en tierra, puede subirse a un taxi acuático con un boleto de un día All - TAG1 - y bajarse y disfrutar de un viaje en barco por las islas del mundo, Burj Al Arab o el horizonte del puerto deportivo. Alternativamente, también puede alquilar un yate y pasar el día pescando. Minoristas y amantes de la comida Los fabricantes de Feins pueden visitar restaurantes que sirven todo tipo de cocina, y los adictos a las compras pueden disfrutar de los puestos de mercado y las tiendas que cubren toda la caminata Marina -. Cinco estrellas - - Hoteles como Grosvenor House, Marriott y Westin están a poca distancia de las residencias Marina Gate. Accesibilidad La propiedad está ubicada cerca del puente que conecta la isla con el continente en el lado norte. Ofrece a los residentes fácil acceso y estacionamiento. Opciones de transporte público El transporte público dentro del puerto deportivo es de clase mundial. Además de los taxis y limusinas muy fácilmente disponibles, está a menos de un minuto a pie de la parada de tranvía en Marina Gate. El tranvía es su medio de transporte ideal si desea disfrutar del animado paseo marítimo JBR - y sus innumerables atracciones. El desarrollo también está muy cerca de la estación de tren U - Marina. El tren U - es la forma más rápida de llegar a sus centros comerciales favoritos u otros destinos distantes de la ciudad. INTRODUCCIÓN DE LOS APARTAMENTOS EN LA PUERTA MARINA Las residencias en la Puerta Marina marcan la entrada norte del imponente municipio de Dubai Marina y son un triunvirato de torres residenciales en la puerta original al puerto deportivo de Dubai. Marina Gate fue diseñada con gran atención al detalle. De acuerdo con las necesidades de los residentes, el edificio integra todas sus funciones en una serie de espacios acogedores que permiten una transición adecuada de áreas públicas a privadas, desde aplicaciones activas hasta silenciosas y desde funciones útiles hasta áreas de presentación. En los pintorescos podios hay una columnata, villas y clubes deportivos, así como áreas comunes bordeadas de árboles - e infinitas piscinas - para completar la fachada moderna. VISTAS DE RESPIRACIÓN Las residencias en Marina Gate ofrecen vistas impresionantes e ininterrumpidas del agua y animan el paisaje arquitectónico al complementar espectacularmente el horizonte de Dubai Marina. LOS APARTAMENTOS Cada apartamento en The Residences at Marina Gate fue diseñado de adentro hacia afuera y está destinado a maximizar el interior con techos altos y ángulos rectos y compensar perfectamente el golpe, Líneas verticales modernas con interior inspirado. Los espaciosos balcones y las ventanas de piso a techo - a - ofrecen una vista impresionante de si se está concentrando en el horizonte distante, el horizonte de la ciudad o las tranquilas aguas del puerto deportivo, donde hermosos yates blancos están amarrados a lo largo del muelle. VENTA AL POR MENOR EN LA PUERTA DE MARINA La columnata minorista se desarrolló para establecer una conexión viva y activa con el resto de la comunidad, sin comprometer la privacidad y la lejanía de los residentes. Las aceras conectadas a más de 50 tiendas minoristas ofrecen una amplia gama de servicios e instalaciones de ocio, que incluyen un supermercado, gimnasio, salones e instalaciones deportivas en el suelo y entrepiso. EQUIPO MARINA GATE I Impresionante infinito - Piscina con control de temperatura Área de la piscina infantil ¡Espectacular escuela secundaria de dos pisos con vista al puerto deportivo

p 8 elevadores de alta velocidad - con un elevador de servicio especial rampa de carga de acceso directo para problemas - movimiento libre a Seguridad especial Conserje de hora - Servicios Estacionamiento seguro Estacionamiento de honor rico EQUIPO MARINA GATE II Piscina de descanso con control de temperatura

p Cancha de baloncesto completa - Tamaño 9 Elevadores de alta velocidad - con un elevador de servicio especial

P

Rampa de carga de acceso directo para problemas servicios de conserjería las 24 horas - estacionamiento seguro Estacionamiento integral para visitantes.