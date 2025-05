Piso en edificio nuevo EMAAR Altan at Creek Harbour

FUTURE OF WATERFRONT LIVING Dubai Creek Harbour es un enclave único frente al agua donde el lujo contemporáneo, la naturaleza serena y la creatividad se unen. Con una arquitectura llamativa, vistas panorámicas al agua y el sereno Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, ofrece una mezcla dinámica de cultura, comercio y tranquilidad, formando el futuro de la vida urbana. Disfrute de paseos exclusivos al por menor, relajarse frente al mar o sumergirse en vibrantes centros culturales, todo al alcance de su puerta.

Creek / Green gate cluster

*Prime la mayor ubicación

Minutes away from centre , airport and eventually to DIFC and sheikh zaid ( when connectivity to business bay crossing would be done )

*En 3.5 años tendremos conectividad de metro dentro de la comunidad y aumentaremos el valor de la comunidad

*La torre completa y el centro comercial tendrán mucho impacto en la apreciación

*Green gate district - only 5 buildings in this district ( other district with same area - Creek beach district has more than 14 projects )

*Green gate district has massive Park - 47,947 Sqm en la zona ( con 17 comodidades aprox )

*Este clúster tendrá la primera escuela de Dubai Creek Harbour

*De todos los grupos lanzados hasta ahora, este tendrá máxima vegetación y espacio abierto

La vida en Altan es una escapada feliz, donde el arroyo brilla, el horizonte de la ciudad inspira, y la naturaleza le invita a relajarse. Camina por aguas tranquilas, pasea por paseos vibrantes y encuentra paz en exuberantes jardines. En Altan, el hogar es más que un lugar, es una experiencia.

Balance del trabajo, jugar " descanso En Altan, todo lo que necesitas está a pocos minutos de distancia: espacios verdes, escuelas, compras y mucho más, todo al alcance de un estilo de vida conectado.

Diseñado para Movimiento, Made for Moments En Green Gate, cada detalle es elaborado para su comodidad y bienestar. Mantente activo en el gimnasio y en la pista multideporte, relajarse junto a la piscina, o disfrutar de césped verde y zonas de juegos al aire libre con la familia. Ya sea que esté hospedando amigos en el área de BBQ, jugando un juego casual de badminton, o simplemente empapando en el entorno tranquilo, la vida aquí está diseñada para la vibración y la relajación.

Global Lifestyle Developer Un líder en el mercado inmobiliario mundial, EMAAR ha crecido a lo largo de los años para convertirse en el mayor desarrollador inmobiliario fuera de China. Usted estará invirtiendo con una de las marcas más cotizadas del mundo*.