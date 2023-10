2BR | Lamaa | Meraas

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de €5,96M

418–530 m² 2

Ríndete a: 2025

Casa Canal – anunció recientemente rascacielos de 80 metros de AHS Properties. Se encuentra en Al Safa, junto al Parque Safa y el Canal de Dubai. En venta en Casa Canal hay una colección de una variedad de residencias ultra-lux. Entre ellos: Sky Villas con 4-5 dormitorios, áticos de 3 dormitorios, Sky Mansions con seis dormitorios. Para los conocedores de lujo, se presentan tres Sky Palaces exclusivos. El área de bienes raíces ultra-lux será de 395 metros cuadrados. m a 2.508 metros cuadrados. m. Todas las residencias tendrán acceso privado desde el ascensor a la sala de estar y una piscina privada a la amplia terraza. Las vistas únicas del Canal de Dubai, el Parque Safa y el horizonte de Dubai se abrirán desde ventanas panorámicas. Los residentes de Casa Canal tendrán servicios y comodidades premium asequibles en dos pisos del podio, tales como: - piscina infinita; - un salón de cigarros; - cine; - estudio de yoga; - gimnasio; - centro de bienestar; - spa; - un restaurante con un chef personal; - bar de sushi; - Servicio de conserjería las 24 horas al nivel de un hotel de cinco estrellas; - servicios de conductor y dos coches Rolls Royce, etc. Ubicación: 5-15 minutos Centro de Dubai, DIFC 20-30 minutos Mall of Emirates, Ibn Battuta Mall, Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB ) Casa Canal se está construyendo muy cerca de la carretera Al Wasl. A solo cinco minutos en coche se requerirá para llegar a una de las principales autopistas del emirato — Sheikh Zayed Road. Este acuerdo brinda a los residentes un fácil acceso a otras áreas de Dubai. A solo 10 minutos hará un viaje a las atracciones de fama mundial Downtown Dubai — Burj Khalifa, Dubai Fountain, Dubai Mall, etc. Tomará el mismo tiempo llegar en automóvil privado a Jumeirah Beach y al Centro Financiero Internacional de Dubai. El aeropuerto internacional de Dubai se encuentra a 20 minutos en coche del complejo. Puede pasar un buen rato comprando o relajándose con toda su familia en Mall of the Emirates o Ibn Battuta Mall. Un viaje a los centros comerciales no tomará más de media hora.