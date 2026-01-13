Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Velikodolinska selisna gromada, Ucrania

Casa 6 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 6
Área 660 m²
Piso 1/1
$430,000
Casa 3 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Piso 1/1
$115,000
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 54 m²
Piso 1/3
$16,000
Casa 3 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 96 m²
Piso 1/2
$35,500
Casa 2 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 1/1
$31,000
Casa 3 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 1/2
$85,000
Casa 4 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 148 m²
Piso 1/2
23516 Casa en venta en Velikodolinsky El área total es de 148 metros cuadrados. Dos pisos. C…
$45,000
Casa 7 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 7 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 7
Área 380 m²
Piso 1/3
No 1120. Ofrecemos a la venta una espaciosa casa de tres pisos en Chernomorsk en la calle. G…
$180,000
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 107 m²
Piso 1/2
30141 Selling a 2-storey house in Velikodolinskoye, 15 km from Odessa and 8 km from Chernomo…
$85,000
Casa 11 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 11 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 11
Área 594 m²
Piso 1/3
15139 Venderé una casa en Chernomorsk con vistas al mar. Casa de tres pisos con sótano equip…
$449,000
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 210 m²
Piso 1/3
20426. Venta de una casa de tres pisos. Renovaciones modernas. Hay muebles. Vista al mar. Tr…
$275,000
Casa 3 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 1/2
29735 Venderé una casa en Velikodolinsky. El área total es de 113 metros cuadrados. Condicio…
$45,000
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 282 m²
Piso 1/3
No 2817. Venta exclusiva. Venta 3 - x piso casa junto al mar en el pueblo de Novaya Bugo. La…
$420,000
Casa 5 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 5
Área 352 m²
Piso 1/2
No 1093. Casa en venta. Chernomorsk en la calle. Embankment con hermosas vistas del lago. El…
$80,000
Casa 3 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Piso 1/2
20424. Venderé una casa de dos pisos en la juventud. Condiciones de vida. Tenemos los mueble…
$67,000
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 162 m²
Piso 1/2
31468 Spacious three-level house for sale. Total area 162 sq. m. m. On the first level ther…
$60,000
Casa 2 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 1/1
30076 Selling a summer cottage in the Yubileiny sports complex, Velikodolinskoye. The house …
$10,500
Casa 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 96 m²
Piso 1/2
No 5819 Ofrecido para la venta 2 - x piso casa en la cooperativa Great-Dutch. Wave. La super…
$25,000
Casa 3 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 1/2
31401A two-story house with an attic is for sale in the Voskhod sports complex, only 15 km f…
$45,000
Casa 3 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 102 m²
Piso 1/2
27117 Venderé una casa en la zona del Valle Pequeño El área total es de 102 metros cuadrados…
$53,500
Casa 5 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 5
Área 270 m²
Piso 1/2
№ 3828. . . Ofrecemos a la venta una casa en el lago en el pueblo. Juventud en la calle. Cer…
$420,000
Casa 3 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 1/1
29469. Venderé una casa capital en el centro de Velikodolinskoe pueblo, a 15 km de Odessa. L…
$47,500
Casa 4 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 110 m²
Piso 1/1
15232 Casa de nueva construcción en venta. Soluciones arquitectónicas modernas. La casa es u…
$134,777
Casa 8 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 8
Área 280 m²
Piso 1/3
10461. Ofrecemos para la venta 3 - x piso casa en la calle Shevchenko en el pueblo. Genial. …
$95,000
Parámetros de las propiedades en Velikodolinska selisna gromada, Ucrania

