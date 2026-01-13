Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Velikodolinska selisna gromada, Ucrania

4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 4/10
$60,000
Apartamento 4 habitaciones en Molodizhne, Ucrania
Apartamento 4 habitaciones
Molodizhne, Ucrania
Habitaciones 4
Área 92 m²
Piso 1/10
$83,000
Apartamento 1 habitación en Velíkodolínske, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 2/2
3623 Prol 1 habitación a favor. Salud. Está en los labios. Central. El área total de la habi…
$15,000
Apartamento 3 habitaciones en Velíkodolínske, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Velíkodolínske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 3/5
30911 Selling a three-room apartment with individual heating in Velikodolinskoye. The apartm…
$26,500
Parámetros de las propiedades en Velikodolinska selisna gromada, Ucrania

