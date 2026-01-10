Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Usativska silska gromada, Ucrania

17 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 141 m²
Piso 1/2
$130,000
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 1/1
$90,000
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 1/1
$95,000
Casa 10 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 10 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 10
Área 246 m²
Piso 1/2
$95,000
Casa 2 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 1/2
$32,000
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 273 m²
Piso 1/2
$370,000
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 185 m²
Piso 1/2
$145,000
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 143 m²
Piso 1/1
$98,000
Casa 2 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 1/2
$35,000
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 143 m²
Piso 1/1
$98,000
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 145 m²
Piso 1/2
22435 Venderé una casa de 2 plantas, nueva construcción, en Usatovo. El área total es de 145…
$46,500
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 435 m²
Piso 1/2
14601 Venta de una casa de 2 plantas con terreno. La casa está equipada con todos los equipo…
$85,000
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/1
29463 Venderé una casa en el centro de Usatovo. Superficie total de 69 m2. Condiciones de vi…
$44,000
Casa 5 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 5
Área 242 m²
Piso 1/2
15327 Venderé una casa de 2 plantas en el pueblo de Usatovo. Consta de 5 habitaciones separa…
$87,000
Casa 4 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 124 m²
Piso 1/2
29668 Nueva casa de dos pisos en venta en el centro de Usatovo. Superficie total de 124 m2. …
$90,000
Casa 3 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 1/1
24390 Venderé una casa en Usatovo. Superficie total de 75 m2. Se han realizado reparaciones …
$100,000
Casa 6 habitaciones en Usatove, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Usatove, Ucrania
Habitaciones 6
Área 150 m²
Piso 1/3
14752 Venta de parcela - 10 hectáreas en la zona de Kleebrücke. Hay una casa de tres pisos e…
$55,000
Parámetros de las propiedades en Usativska silska gromada, Ucrania

