  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Teplodar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Teplodar, Ucrania

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Teplodar, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Teplodar, Ucrania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 1/1
28401 Venderé una casa con vistas al embalse de la calle. El castaño está a sólo 35 km del c…
$59,000
