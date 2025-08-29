Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Óblast de Odesa
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Óblast de Odesa, Ucrania

Odesa
265
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
267 propiedades total found
Propiedad comercial 55 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 55 m²
Odesa, Ucrania
Área 55 m²
30798. Alquilaré una habitación en el complejo residencial Prokhorovsky Quarter en la calle …
$400
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 84 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 84 m²
Odesa, Ucrania
Área 84 m²
17593. Local disponible en alquiler en el centro de la ciudad. Local de oficinas con una …
$672
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 208 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 208 m²
Odesa, Ucrania
Área 208 m²
30291. Alquilo un local espacioso en el centro de la calle Yekaterininskaya/Grecheskaya. Sup…
$2,400
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 350 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 350 m²
Odesa, Ucrania
Área 350 m²
27350 Se alquila oficina en la calle Zhukovsky. Centro de negocios Pokrovsky. Superficie tot…
$3,100
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 73 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 73 m²
Odesa, Ucrania
Área 73 m²
30293. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$875
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 24 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 24 m²
Odesa, Ucrania
Área 24 m²
30810 Alquilo habitación al frente en residencial Hellas a la calle. Genovés. Entrada fachad…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 170 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 170 m²
Odesa, Ucrania
Área 170 m²
26321 Oficina en alquiler, 170 metros cuadrados, en el centro de Odessa - Mala Arnautskaya\E…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 74 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 74 m²
Odesa, Ucrania
Área 74 m²
30531. Alquilo edificio frontal en Italiansky Boulevard. Área total 74 metros cuadrados. Dis…
$2,217
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 36 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 36 m²
Odesa, Ucrania
Área 36 m²
29361 Ofrecemos para alquilar un espacio en el centro de la ciudad. Superficie total 36 metr…
$400
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 25 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 25 m²
Odesa, Ucrania
Área 25 m²
30459 Alquilo local al frente a la calle. Ekaterininskaya. Entrada frontal y ventana. Área t…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 46 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 46 m²
Odesa, Ucrania
Área 46 m²
30462. Se alquila oficina en el centro de negocios Cadorre City Mall en Genuezskaya. Sin com…
$580
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 34 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 34 m²
Odesa, Ucrania
Área 34 m²
30525. Se alquila local comercial y de oficinas en Cadorre Mall en Ekaterininskaya. Superfic…
$385
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 150 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 150 m²
Odesa, Ucrania
Área 150 m²
18103 Ofrecemos en alquiler un local en el centro de la ciudad. Local de dos niveles de 150 …
$900
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 57 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 57 m²
Odesa, Ucrania
Área 57 m²
30294. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$680
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 74 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 74 m²
Odesa, Ucrania
Área 74 m²
24133. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$925
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 160 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 160 m²
Odesa, Ucrania
Área 160 m²
30762. 30761. I will rent out a front space in the city center. Club house "Gymnazist". Tota…
$3,380
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 40 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 40 m²
Odesa, Ucrania
Área 40 m²
No. 4746 En el corazón de Odessa se alquila una acogedora habitación de 40 m2. Muy buena ref…
$450
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 270 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
23685. Local en alquiler en Primorsky Boulevard. Plaza Catalina. Ex Pizza Grill y papá satis…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 270 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 270 m²
Odesa, Ucrania
Área 270 m²
24700. Se alquila oficina en el centro de la ciudad en la calle. Griego. Centro de negocios …
$4,050
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 82 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 82 m²
Odesa, Ucrania
Área 82 m²
30247. Alquilo una oficina en el centro comercial Kadorr City Mall en Genuezskaya. Sin comis…
$1,022
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 600 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 600 m²
Odesa, Ucrania
Área 600 m²
25789. Ofrecemos en alquiler un local en el centro de Odessa, ubicado en la dirección Aleksa…
$3,700
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 64 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30337. Alquilo una oficina en el centro de negocios Napoleon en Uspenskaya. Superficie total…
$515
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 143 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 143 m²
Odesa, Ucrania
Área 143 m²
25766. Alquilo local frontal. Ubicado en el Jardín de la Ciudad, entrada por la calle Gavann…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 61 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 61 m²
Odesa, Ucrania
Área 61 m²
30270. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$855
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 66 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30234. Alquilo una oficina en el centro de negocios "Kadorr" en French Boulevard. Las oficin…
$495
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 52 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 52 m²
Odesa, Ucrania
Área 52 m²
19105. Para alquilar una habitación delantera en el complejo residencial Akropol en Fontansk…
$370
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 69 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 69 m²
Odesa, Ucrania
Área 69 m²
27581. Alquilo habitación con reforma nueva y moderna en el Manhattan Business Center. Super…
$780
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 220 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 220 m²
Odesa, Ucrania
Área 220 m²
31245. Sala de fachada para alquiler a largo plazo en el centro histórico, en excelentes con…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 210 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
30519 Alquilo amplia oficina con terraza con una superficie total de 277 m2. Superficie ofic…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Propiedad comercial 714 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 714 m²
Odesa, Ucrania
Área 714 m²
27664. Alquiler de local en el complejo residencial Gulf Stream, calle Tenistaya. En estos m…
$8,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська