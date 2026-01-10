Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Nerubajska silska gromada, Ucrania

31 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 110 m²
Piso 1/2
$52,500
Casa 2 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 1/2
$70,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 92 m²
Piso 1/1
$90,000
NicoleNicole
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 118 m²
Piso 1/2
$76,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 140 m²
Piso 1/1
$30,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 180 m²
Piso 1/3
$85,000
AtlantaAtlanta
Casa 8 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 8
Área 320 m²
Piso 1/2
$130,000
Casa 7 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 7 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 7
Área 170 m²
Piso 1/2
$135,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Piso 1/1
$110,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 130 m²
Piso 1/2
$76,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Piso 1/1
$57,000
Casa 3 habitaciones en Velyka Balka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Velyka Balka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 1/1
$95,000
Casa 4 habitaciones en Altestove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Altestove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/2
$26,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 115 m²
Piso 1/2
$85,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/2
$38,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 130 m²
Piso 1/2
$62,000
Casa 2 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 1/2
$75,000
Casa 3 habitaciones en Altestove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Altestove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 55 m²
Piso 1/2
8936. Ofrecemos para la venta 2 - x piso casa en Altestovo. El área total de 55 metros cuadr…
$13,500
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 126 m²
Piso 1/2
$50,000
Casa 5 habitaciones en Altestove, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Altestove, Ucrania
Habitaciones 5
Área 230 m²
Piso 1/3
23.000. Venderé una casa de 3 plantas cerca de la ciudad en el silencio de la zona forestal-…
$390,000
Casa 2 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 120 m²
Piso 1/1
24572 Venderé una nueva casa de 2 plantas a 20 minutos en coche de Odessa. Superficie total …
$67,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 56 m²
Piso 1/1
24862 Venderé la casa en la calle. Superficie total de 56 m2. Condición residencial, pero ne…
$23,000
Casa 4 habitaciones en Altestove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Altestove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Piso 1/3
No 5704 Ofrecemos para la venta 3 - x una tienda cerca del estuario . El área total de 150 m…
$50,000
Casa 12 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 12 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 12
Área 520 m²
Piso 1/2
26545 Venderé una casa de 2 plantas en la calle. Superficie total de 520 m2. Planeada para 1…
$179,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 151 m²
Piso 1/2
15058 Vender una casa de 2 pisos en el pueblo de Nerubaiskoe. El mar está cerca y el estuari…
$35,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 122 m²
Piso 1/2
22562 Nueva casa de 2 plantas en venta, 2023 años de construcción. Superficie total de 122 m…
$100,000
Casa 4 habitaciones en Altestove, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Altestove, Ucrania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/1
15494 Venderé una casa acogedora a orillas del estuario de Hajibey y cerca del bosque de pin…
$45,000
Casa 3 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 180 m²
Piso 1/2
22100 Nueva casa extraordinaria en la zona de NATI / Nerubayskoe. La casa fue construida par…
$80,000
Casa 5 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 5
Área 158 m²
Piso 1/2
12986 Una casa de dos pisos en p. Se ofrece a la venta. Nerubaisky. El patio está forrado co…
$170,000
Casa 4 habitaciones en Nerubaiske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Nerubaiske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 180 m²
Piso 1/2
24606 Venderé una casa de dos pisos en el centro de Nerubaysky. La casa está construida de c…
$100,000
Parámetros de las propiedades en Nerubajska silska gromada, Ucrania

