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Casas en Venta en Krasnosilska silska gromada, Ucrania

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12 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 3
Área 170 m²
Piso 1/2
13208 Venderé la casa con una nueva renovación de diseño. La casa está equipada con equipami…
$195,000
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Casa 5 habitaciones en Krasnosilka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Krasnosilka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 120 m²
Piso 1/2
36550 Venderé una casa de un tronco de pino con vistas al estuario de Kuyalnitsky El área to…
$50,000
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Casa 6 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 6
Área 325 m²
Piso 1/2
13509 Venderé una elegante casa de 2 pisos en una parcela de 15 hectáreas. 1). Piso: hall d…
$200,000
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OneOne
Casa 6 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 6
Área 169 m²
Piso 1/2
37641 Selling a 2-storey house in Korsuntsy. House with a total area of ​​169 sq.m. , built…
$74,000
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Casa 3 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 1/2
17780. En venta casa adosada de 3 plantas en la calle. paustovsky La superficie total de la …
$56,000
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Casa 3 habitaciones en Ivanove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Ivanove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 1/1
25485. Venderé la casa. Ivanovo. Superficie total de 80 m2 Condiciones de vida. Windows ha s…
$35,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa 2 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 1/1
30963 A house for sale in the village of Korsuntsi in a residential condition. An ideal opti…
$25,000
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Casa 3 habitaciones en Ivanove, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Ivanove, Ucrania
Habitaciones 3
Área 49 m²
Piso 1/1
25439. Venderé la casa de la capital. Ivanovo. Superficie total de 49 m2. Planeada para 3 ha…
$22,500
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Casa 6 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 6
Área 160 m²
Piso 1/2
14415 Venderé una casa de 2 plantas con reparaciones y muebles en la posada. Korsun En la pr…
$80,000
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Casa 3 habitaciones en Korsuntsi, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Korsuntsi, Ucrania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 1/1
$40,000
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Casa 3 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 1/3
20367 En venta casa adosada de 3 plantas con ático en Kotovsky La superficie total de la cas…
$65,000
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Casa 3 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 1/2
$55,000
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Parámetros de las propiedades en Krasnosilska silska gromada, Ucrania

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