Complejo residencial Sanmar 1

LCD "Sanmar" – es un lugar ideal para la vida y la relajación en Mersin!
Ubicado en una zona ecológica de la ciudad, el complejo consta de cuatro edificios con diferente arquitectura y diseño.
El complejo ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, que incluyen piscinas, un gimnasio, una sauna, estacionamiento, un parque infantil y mucho más. El complejo cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes.
Sanmar se encuentra muy cerca de la playa y del centro de Mersin, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir tanto para la residencia permanente como para la relajación. Gracias a su infraestructura, calidad de vivienda y servicios, Sanmar se ha convertido en uno de los complejos residenciales más populares de Mersin.
Características generales:
Todos los materiales están certificados por T.S.E, se utiliza material de clase 1;
Calentador y sistema de gas natural;
Ladrillos resistentes al calor;
Sistema de elevación inteligente;
Generador completo;
Sistema de video portero;
Sistema de cámara central.
CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR:
1). Armarios de cocina.
2). Armario
3). Armarios de baño
4). Banco de cocina de granito
5). Ventanas de PVC
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