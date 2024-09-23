Complejo residencial Sanmar 1

LCD "Sanmar" – es un lugar ideal para la vida y la relajación en Mersin!

Ubicado en una zona ecológica de la ciudad, el complejo consta de cuatro edificios con diferente arquitectura y diseño.

El complejo ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, que incluyen piscinas, un gimnasio, una sauna, estacionamiento, un parque infantil y mucho más. El complejo cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes.

Sanmar se encuentra muy cerca de la playa y del centro de Mersin, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir tanto para la residencia permanente como para la relajación. Gracias a su infraestructura, calidad de vivienda y servicios, Sanmar se ha convertido en uno de los complejos residenciales más populares de Mersin.

Características generales:

Todos los materiales están certificados por T.S.E, se utiliza material de clase 1;

Calentador y sistema de gas natural;

Ladrillos resistentes al calor;

Sistema de elevación inteligente;

Generador completo;

Sistema de video portero;

Sistema de cámara central.

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR:

1). Armarios de cocina.

2). Armario

3). Armarios de baño

4). Banco de cocina de granito

5). Ventanas de PVC

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