  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Akdeniz
  4. Complejo residencial Sanmar 1

Complejo residencial Sanmar 1

Akdeniz, Turquía
de
$77,827
;
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 4048
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Akdeniz
  • Ciudad
    Mersín

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

LCD "Sanmar" – es un lugar ideal para la vida y la relajación en Mersin!

Ubicado en una zona ecológica de la ciudad, el complejo consta de cuatro edificios con diferente arquitectura y diseño.

El complejo ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, que incluyen piscinas, un gimnasio, una sauna, estacionamiento, un parque infantil y mucho más. El complejo cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes.

Sanmar se encuentra muy cerca de la playa y del centro de Mersin, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir tanto para la residencia permanente como para la relajación. Gracias a su infraestructura, calidad de vivienda y servicios, Sanmar se ha convertido en uno de los complejos residenciales más populares de Mersin.

Características generales:

Todos los materiales están certificados por T.S.E, se utiliza material de clase 1;

Calentador y sistema de gas natural;

Ladrillos resistentes al calor;

Sistema de elevación inteligente;

Generador completo;

Sistema de video portero;

Sistema de cámara central.

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR:

1). Armarios de cocina.

2). Armario

3). Armarios de baño

4). Banco de cocina de granito

5). Ventanas de PVC

ENVIARME - ¡RESPONDERÉ A TODOS LOS ASUNTOS Y SELECCIONARÉ EL ESTADO REAL QUE APROBA A USTED!!!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 70.0
Precio por m², USD 1,148
Precio del apartamento, USD 84,839
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 104.0
Precio por m², USD 1,120
Precio del apartamento, USD 122,988

Localización en el mapa

Akdeniz, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$542,882
Complejo residencial Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$1,46M
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Turquía
de
$969,000
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$70,994
Complejo residencial MASLAK FAMILY FLATS
Kagithane, Turquía
de
$1,12M
Está viendo
Complejo residencial Sanmar 1
Akdeniz, Turquía
de
$77,827
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$394,752
La residencia cuenta con un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un mirador y piscinas artificiales, una zona verde, un terreno deportivo y un sendero para caminar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaCalefacción por suelo radianteUbicación e in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Mostrar todo Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquía
de
$58,266
Año de construcción 2026
Superficie de parcela 17.203 m2 ERDEML en / TOMUK 500 Metros al mar 4 Bloques y villas, apartamentos 1+1, 2+1 Cuota inicial 50% - la posibilidad de cuotas durante 24 meses. INICIO DEL PROYECTO: 31.12.2023 FINAL: 31.12.2026 Características interiores: Techos suspendidos …
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$128,128
El complejo con una superficie total de 1400 m2 consta de un bloque de 5 plantas en una zona cercada a solo 100 metros de la playa. El acristalamiento panorámico de apartamentos ofrece una gran insolación y ofrece vistas inolvidables del mar y las montañas Taurus. Las ventajas del proyecto s…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones