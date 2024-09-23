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Piso en edificio nuevo Pelit Levent

Kagithane, Turquía
de
$224,000
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6
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ID: 38902
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kagithane
  • Metro
    Gayrettepe (~ 1000 m)
  • Metro
    Levent (~ 900 m)

Sobre el complejo

Pelit Levent es un prestigioso desarrollo de uso mixto situado en Levent–Kağıthane, Estambul. El proyecto combina espacios residenciales, comerciales y de estilo de vida en un entorno urbano moderno y sofisticado. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece una experiencia exclusiva en pleno corazón del distrito financiero de Estambul.

Pelit Levent ofrece residencias de lujo equipadas con sistemas de hogar inteligente (Smart Home) y vistas panorámicas de la ciudad. Es una excelente opción para profesionales, familias e inversores que buscan confort, excelente conectividad y un alto potencial de revalorización.

10 ventajas principales de Pelit Levent

  • Ubicación privilegiada cerca de la Avenida Büyükdere (Büyükdere Caddesi)

  • Elegante arquitectura contemporánea

  • Concepto de uso mixto que integra viviendas, comercios y espacios de ocio

  • Amplios apartamentos de lujo

  • Alto potencial de inversión y revalorización

  • Zonas sociales con cafeterías, gimnasio y jardines paisajísticos

  • Sistema integrado de hogar inteligente (Smart Home)

  • Excelente conexión con el transporte público y las principales vías de acceso

  • Desarrollado por el prestigioso Pelit Group

  • Impresionantes vistas panorámicas del skyline de Estambul

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kagithane, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Finanzas

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