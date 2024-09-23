Piso en edificio nuevo Pelit Levent

Pelit Levent es un prestigioso desarrollo de uso mixto situado en Levent–Kağıthane, Estambul. El proyecto combina espacios residenciales, comerciales y de estilo de vida en un entorno urbano moderno y sofisticado. Gracias a su ubicación estratégica, ofrece una experiencia exclusiva en pleno corazón del distrito financiero de Estambul.
Pelit Levent ofrece residencias de lujo equipadas con sistemas de hogar inteligente (Smart Home) y vistas panorámicas de la ciudad. Es una excelente opción para profesionales, familias e inversores que buscan confort, excelente conectividad y un alto potencial de revalorización.
10 ventajas principales de Pelit Levent
Ubicación privilegiada cerca de la Avenida Büyükdere (Büyükdere Caddesi)
Elegante arquitectura contemporánea
Concepto de uso mixto que integra viviendas, comercios y espacios de ocio
Amplios apartamentos de lujo
Alto potencial de inversión y revalorización
Zonas sociales con cafeterías, gimnasio y jardines paisajísticos
Sistema integrado de hogar inteligente (Smart Home)
Excelente conexión con el transporte público y las principales vías de acceso
Desarrollado por el prestigioso Pelit Group
Impresionantes vistas panorámicas del skyline de Estambul