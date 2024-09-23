Piso en edificio nuevo Büyük Yalı

Büyük Yalı es un prestigioso desarrollo residencial frente al mar ubicado en Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Estambul, que ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. Desarrollado en colaboración con Özak GYO, Ziylan İnşaat y Yenigün, con el respaldo de Emlak Konut, el proyecto destaca por su excelencia arquitectónica, la preservación del patrimonio histórico y su sólido potencial de inversión.

Büyük Yalı combina el lujo moderno con el encanto histórico en un complejo de 111.000 m², que incluye edificios restaurados de estilo otomano, amplias zonas verdes y exclusivas residencias con distribuciones desde 1+1 hasta 5+1, incluyendo áticos y lofts. Todas las viviendas ofrecen vistas directas al mar y acceso a instalaciones de primer nivel.

10 ventajas de Büyük Yalı: