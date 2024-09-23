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Piso en edificio nuevo Büyük Yalı

Zeytinburnu, Turquía
de
$1,08M
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10
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ID: 38881
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu

Sobre el complejo

Büyük Yalı es un prestigioso desarrollo residencial frente al mar ubicado en Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Estambul, que ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. Desarrollado en colaboración con Özak GYO, Ziylan İnşaat y Yenigün, con el respaldo de Emlak Konut, el proyecto destaca por su excelencia arquitectónica, la preservación del patrimonio histórico y su sólido potencial de inversión.

Büyük Yalı combina el lujo moderno con el encanto histórico en un complejo de 111.000 m², que incluye edificios restaurados de estilo otomano, amplias zonas verdes y exclusivas residencias con distribuciones desde 1+1 hasta 5+1, incluyendo áticos y lofts. Todas las viviendas ofrecen vistas directas al mar y acceso a instalaciones de primer nivel.

10 ventajas de Büyük Yalı:

  • Ubicación privilegiada frente al mar, con vistas panorámicas al mar de Mármara.

  • Excelente conectividad, cerca de Marmaray, el tranvía, la autopista E5 y el Túnel Eurasia.

  • Concepto de uso mixto, con residencias, hotel, oficinas, galerías y locales comerciales.

  • Diseño que integra el patrimonio histórico, combinando la arquitectura tradicional con la elegancia contemporánea.

  • Residencias amplias y exclusivas, con una gran variedad de distribuciones de lujo.

  • Balcones y terrazas con vistas al mar en la mayoría de los apartamentos.

  • Instalaciones de lujo, como piscinas, spa, gimnasio, baño turco, zonas de juegos infantiles y jardines.

  • Extensas áreas ajardinadas, con más de 111.000 m² de espacios verdes.

  • Seguridad y servicios integrales, incluyendo vigilancia 24/7, CCTV, servicio de conserjería y gestión de nivel hotelero.

  • Apto para la obtención de la ciudadanía turca, ya que cumple los requisitos del programa de ciudadanía por inversión.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Zeytinburnu, Turquía
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Cuidado de la salud
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