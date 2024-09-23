Piso en edificio nuevo Büyük Yalı

Büyük Yalı es un prestigioso desarrollo residencial frente al mar ubicado en Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Estambul, que ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. Desarrollado en colaboración con Özak GYO, Ziylan İnşaat y Yenigün, con el respaldo de Emlak Konut, el proyecto destaca por su excelencia arquitectónica, la preservación del patrimonio histórico y su sólido potencial de inversión.
Büyük Yalı combina el lujo moderno con el encanto histórico en un complejo de 111.000 m², que incluye edificios restaurados de estilo otomano, amplias zonas verdes y exclusivas residencias con distribuciones desde 1+1 hasta 5+1, incluyendo áticos y lofts. Todas las viviendas ofrecen vistas directas al mar y acceso a instalaciones de primer nivel.
10 ventajas de Büyük Yalı:
Ubicación privilegiada frente al mar, con vistas panorámicas al mar de Mármara.
Excelente conectividad, cerca de Marmaray, el tranvía, la autopista E5 y el Túnel Eurasia.
Concepto de uso mixto, con residencias, hotel, oficinas, galerías y locales comerciales.
Diseño que integra el patrimonio histórico, combinando la arquitectura tradicional con la elegancia contemporánea.
Residencias amplias y exclusivas, con una gran variedad de distribuciones de lujo.
Balcones y terrazas con vistas al mar en la mayoría de los apartamentos.
Instalaciones de lujo, como piscinas, spa, gimnasio, baño turco, zonas de juegos infantiles y jardines.
Extensas áreas ajardinadas, con más de 111.000 m² de espacios verdes.
Seguridad y servicios integrales, incluyendo vigilancia 24/7, CCTV, servicio de conserjería y gestión de nivel hotelero.
Apto para la obtención de la ciudadanía turca, ya que cumple los requisitos del programa de ciudadanía por inversión.