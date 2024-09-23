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Piso en edificio nuevo Dora Vadi

Kagithane, Turquía
de
$293,000
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7
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ID: 38901
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kagithane

Sobre el complejo

Dora Vadi es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 174 modernos apartamentos distribuidos en dos torres de 10 plantas, construidas sobre un terreno de 4.400 m². El proyecto combina confort, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica.

Dora Vadi ofrece una excelente conexión con el metro, los principales centros de negocios y las zonas comerciales de Estambul. Gracias a sus instalaciones de alta calidad, sus vistas a zonas verdes y su arquitectura moderna, constituye una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión de gran valor.

10 ventajas principales de Dora Vadi

  • Ubicación céntrica en Kağıthane, cerca de los distritos financieros de Levent y Maslak

  • A solo 600 metros de la estación de metro Kağıthane

  • Apartamentos disponibles en distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1

  • Instalaciones sociales de primer nivel: piscina, gimnasio, sauna y baño turco (hamam)

  • Seguridad y videovigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana

  • Aparcamiento cubierto exclusivo para residentes

  • Arquitectura moderna y acabados de alta calidad

  • Muy cerca de centros comerciales, hospitales, colegios y universidades

  • Vistas naturales a zonas verdes y bosques

  • Gran potencial de inversión en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kagithane, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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