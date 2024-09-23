Piso en edificio nuevo Dora Vadi

Dora Vadi es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 174 modernos apartamentos distribuidos en dos torres de 10 plantas, construidas sobre un terreno de 4.400 m². El proyecto combina confort, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica.
Dora Vadi ofrece una excelente conexión con el metro, los principales centros de negocios y las zonas comerciales de Estambul. Gracias a sus instalaciones de alta calidad, sus vistas a zonas verdes y su arquitectura moderna, constituye una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión de gran valor.
10 ventajas principales de Dora Vadi
Ubicación céntrica en Kağıthane, cerca de los distritos financieros de Levent y Maslak
A solo 600 metros de la estación de metro Kağıthane
Apartamentos disponibles en distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1
Instalaciones sociales de primer nivel: piscina, gimnasio, sauna y baño turco (hamam)
Seguridad y videovigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana
Aparcamiento cubierto exclusivo para residentes
Arquitectura moderna y acabados de alta calidad
Muy cerca de centros comerciales, hospitales, colegios y universidades
Vistas naturales a zonas verdes y bosques
Gran potencial de inversión en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul