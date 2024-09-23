Piso en edificio nuevo Dora Vadi

Dora Vadi es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 174 modernos apartamentos distribuidos en dos torres de 10 plantas, construidas sobre un terreno de 4.400 m². El proyecto combina confort, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica.

Dora Vadi ofrece una excelente conexión con el metro, los principales centros de negocios y las zonas comerciales de Estambul. Gracias a sus instalaciones de alta calidad, sus vistas a zonas verdes y su arquitectura moderna, constituye una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión de gran valor.

10 ventajas principales de Dora Vadi