Piso en edificio nuevo IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE es un proyecto residencial de uso mixto listo para habitar, ubicado en Fikirtepe – Kadıköy y finalizado en 2024. Combina modernos apartamentos con locales comerciales en la planta baja, dentro de una de las principales zonas de renovación urbana de Estambul.
IKI YAKA FIKIRTEPE ofrece apartamentos con distribuciones de 1+1 a 3+1, piscinas cubiertas y al aire libre, completas instalaciones de bienestar y una excelente conexión con el metro. Es una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión con alto potencial de crecimiento.
10 ventajas principales de IKI YAKA FIKIRTEPE
Ubicado en Fikirtepe, el principal distrito de transformación urbana de Kadıköy
Finalizado en 2024 y listo para entrega inmediata
Proyecto de uso mixto con apartamentos residenciales y locales comerciales a pie de calle
Opciones de apartamentos con distribuciones de 1+1 a 3+1
Piscinas cubiertas y al aire libre dentro del complejo
Zona de bienestar con gimnasio, sauna y baño turco (hamam)
Diseñado para satisfacer tanto las necesidades de los residentes como las del comercio diario
Excelente conexión con líneas de metro y las principales vías de acceso
A pocos minutos de los principales centros de negocios, ocio y vida social de Kadıköy
Alto potencial de revalorización gracias al continuo desarrollo y renovación de la zona