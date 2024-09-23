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Piso en edificio nuevo IKI YAKA FIKIRTEPE

Kadikoy, Turquía
de
$197,000
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6
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ID: 38896
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kadikoy
  • Metro
    Göztepe (~ 500 m)
  • Metro
    Ünalan (~ 800 m)

Sobre el complejo

IKI YAKA FIKIRTEPE es un proyecto residencial de uso mixto listo para habitar, ubicado en Fikirtepe – Kadıköy y finalizado en 2024. Combina modernos apartamentos con locales comerciales en la planta baja, dentro de una de las principales zonas de renovación urbana de Estambul.

IKI YAKA FIKIRTEPE ofrece apartamentos con distribuciones de 1+1 a 3+1, piscinas cubiertas y al aire libre, completas instalaciones de bienestar y una excelente conexión con el metro. Es una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión con alto potencial de crecimiento.

10 ventajas principales de IKI YAKA FIKIRTEPE

  • Ubicado en Fikirtepe, el principal distrito de transformación urbana de Kadıköy

  • Finalizado en 2024 y listo para entrega inmediata

  • Proyecto de uso mixto con apartamentos residenciales y locales comerciales a pie de calle

  • Opciones de apartamentos con distribuciones de 1+1 a 3+1

  • Piscinas cubiertas y al aire libre dentro del complejo

  • Zona de bienestar con gimnasio, sauna y baño turco (hamam)

  • Diseñado para satisfacer tanto las necesidades de los residentes como las del comercio diario

  • Excelente conexión con líneas de metro y las principales vías de acceso

  • A pocos minutos de los principales centros de negocios, ocio y vida social de Kadıköy

  • Alto potencial de revalorización gracias al continuo desarrollo y renovación de la zona

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Kadikoy, Turquía
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Cuidado de la salud
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Fecha límite
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