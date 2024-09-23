Piso en edificio nuevo IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE es un proyecto residencial de uso mixto listo para habitar, ubicado en Fikirtepe – Kadıköy y finalizado en 2024. Combina modernos apartamentos con locales comerciales en la planta baja, dentro de una de las principales zonas de renovación urbana de Estambul.

IKI YAKA FIKIRTEPE ofrece apartamentos con distribuciones de 1+1 a 3+1, piscinas cubiertas y al aire libre, completas instalaciones de bienestar y una excelente conexión con el metro. Es una opción ideal tanto para vivir como para realizar una inversión con alto potencial de crecimiento.

10 ventajas principales de IKI YAKA FIKIRTEPE