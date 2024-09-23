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Piso en edificio nuevo PERON ISTANBUL

Kartal, Turquía
de
$565,000
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21
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ID: 38899
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kartal

Sobre el complejo

PERON ISTANBUL es un exclusivo proyecto residencial de alta gama para familias, ubicado en Kartal, Estambul, a solo 300 metros de la costa. Ofrece impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, combinando arquitectura moderna, amplias zonas verdes y una ubicación estratégica con la estación de Marmaray a tan solo 50 metros.

PERON ISTANBUL ha sido diseñado para la vida familiar y la inversión a largo plazo. Dispone de amplios apartamentos con distribuciones 2+1, 3+1 y 4+1, acabados de lujo y electrodomésticos empotrados de alta calidad. El proyecto ofrece un gran potencial de revalorización y es apto tanto para obtener la ciudadanía turca como el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

Características del proyecto

  • Ubicación privilegiada junto al mar, a solo 300 metros de la costa

  • Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe desde la mayoría de las viviendas

  • Concepto orientado a familias, sin apartamentos de pequeño tamaño, para garantizar un entorno tranquilo

  • Excelente conectividad, con la estación de Marmaray a pocos pasos

  • Interiores de lujo, con materiales de alta calidad y electrodomésticos empotrados

  • 23.000 m² de zonas verdes ajardinadas

  • Amplias instalaciones sociales, incluyendo piscinas, spa, gimnasio y pistas deportivas

  • Gran capacidad de aparcamiento, con espacio para 1.245 vehículos

  • Alta resistencia sísmica, certificada por universidades de prestigio

  • Plan de pago flexible, con posibilidad de financiación en liras turcas

¿Por qué invertir en PERON ISTANBUL?

  • Excelente oportunidad para inversores que buscan una alta rentabilidad en la creciente zona costera de Kartal

  • Proyecto apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria

  • También apto para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kartal, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
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Alimentación
Transporte
Ocio

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Tipo de interés, %
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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