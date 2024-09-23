Piso en edificio nuevo PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL es un exclusivo proyecto residencial de alta gama para familias, ubicado en Kartal, Estambul, a solo 300 metros de la costa. Ofrece impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, combinando arquitectura moderna, amplias zonas verdes y una ubicación estratégica con la estación de Marmaray a tan solo 50 metros.
PERON ISTANBUL ha sido diseñado para la vida familiar y la inversión a largo plazo. Dispone de amplios apartamentos con distribuciones 2+1, 3+1 y 4+1, acabados de lujo y electrodomésticos empotrados de alta calidad. El proyecto ofrece un gran potencial de revalorización y es apto tanto para obtener la ciudadanía turca como el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.
Características del proyecto
Ubicación privilegiada junto al mar, a solo 300 metros de la costa
Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe desde la mayoría de las viviendas
Concepto orientado a familias, sin apartamentos de pequeño tamaño, para garantizar un entorno tranquilo
Excelente conectividad, con la estación de Marmaray a pocos pasos
Interiores de lujo, con materiales de alta calidad y electrodomésticos empotrados
23.000 m² de zonas verdes ajardinadas
Amplias instalaciones sociales, incluyendo piscinas, spa, gimnasio y pistas deportivas
Gran capacidad de aparcamiento, con espacio para 1.245 vehículos
Alta resistencia sísmica, certificada por universidades de prestigio
Plan de pago flexible, con posibilidad de financiación en liras turcas
¿Por qué invertir en PERON ISTANBUL?
Excelente oportunidad para inversores que buscan una alta rentabilidad en la creciente zona costera de Kartal
Proyecto apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria
También apto para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad