Piso en edificio nuevo PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL es un exclusivo proyecto residencial de alta gama para familias, ubicado en Kartal, Estambul, a solo 300 metros de la costa. Ofrece impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe, combinando arquitectura moderna, amplias zonas verdes y una ubicación estratégica con la estación de Marmaray a tan solo 50 metros.

PERON ISTANBUL ha sido diseñado para la vida familiar y la inversión a largo plazo. Dispone de amplios apartamentos con distribuciones 2+1, 3+1 y 4+1, acabados de lujo y electrodomésticos empotrados de alta calidad. El proyecto ofrece un gran potencial de revalorización y es apto tanto para obtener la ciudadanía turca como el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

Características del proyecto

Ubicación privilegiada junto al mar , a solo 300 metros de la costa

Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe desde la mayoría de las viviendas

Concepto orientado a familias , sin apartamentos de pequeño tamaño, para garantizar un entorno tranquilo

Excelente conectividad , con la estación de Marmaray a pocos pasos

Interiores de lujo , con materiales de alta calidad y electrodomésticos empotrados

23.000 m² de zonas verdes ajardinadas

Amplias instalaciones sociales , incluyendo piscinas, spa, gimnasio y pistas deportivas

Gran capacidad de aparcamiento , con espacio para 1.245 vehículos

Alta resistencia sísmica , certificada por universidades de prestigio

Plan de pago flexible, con posibilidad de financiación en liras turcas

¿Por qué invertir en PERON ISTANBUL?