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Piso en edificio nuevo V Yeşilada

Sultangazi, Turquía
de
$443,717
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ID: 38890
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sultangazi

Sobre el complejo

V Yeşilada es un exclusivo proyecto residencial de lujo ubicado en Sultangazi, Estambul. Se extiende sobre una superficie de 151.390,85 m², de los cuales el 75 % está destinado a amplias zonas verdes y jardines paisajísticos. Desarrollado por İsra Holding, el proyecto ofrece una combinación de modernos apartamentos y elegantes villas.

V Yeşilada ofrece una experiencia de vida que combina confort, seguridad y diseño contemporáneo gracias a su avanzado sistema de aislamiento sísmico, completas instalaciones sociales y recreativas, y agradables vistas a la naturaleza. Su ubicación estratégica, junto a la autopista TEM, garantiza una excelente conexión con las principales zonas de Estambul.

10 ventajas de V Yeşilada

  • Avanzado sistema de aislamiento sísmico para una mayor protección frente a terremotos

  • 75 % del terreno dedicado a zonas verdes y jardines paisajísticos

  • Arquitectura contemporánea con un diseño elegante

  • Ubicación privilegiada junto a la autopista TEM

  • Amplia variedad de viviendas, desde 2+1 hasta 5+1, además de exclusivas villas

  • Completas instalaciones sociales, deportivas y recreativas

  • Modernos sistemas de seguridad y vigilancia de alto nivel

  • Espectaculares vistas a lagos y bosques

  • Construido con tecnologías de ingeniería y construcción de última generación

  • Excelente potencial de inversión y revalorización inmobiliaria

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Sultangazi, Turquía
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Fecha límite
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