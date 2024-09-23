Piso en edificio nuevo V Yeşilada

V Yeşilada es un exclusivo proyecto residencial de lujo ubicado en Sultangazi, Estambul. Se extiende sobre una superficie de 151.390,85 m², de los cuales el 75 % está destinado a amplias zonas verdes y jardines paisajísticos. Desarrollado por İsra Holding, el proyecto ofrece una combinación de modernos apartamentos y elegantes villas.
V Yeşilada ofrece una experiencia de vida que combina confort, seguridad y diseño contemporáneo gracias a su avanzado sistema de aislamiento sísmico, completas instalaciones sociales y recreativas, y agradables vistas a la naturaleza. Su ubicación estratégica, junto a la autopista TEM, garantiza una excelente conexión con las principales zonas de Estambul.
10 ventajas de V Yeşilada
Avanzado sistema de aislamiento sísmico para una mayor protección frente a terremotos
75 % del terreno dedicado a zonas verdes y jardines paisajísticos
Arquitectura contemporánea con un diseño elegante
Ubicación privilegiada junto a la autopista TEM
Amplia variedad de viviendas, desde 2+1 hasta 5+1, además de exclusivas villas
Completas instalaciones sociales, deportivas y recreativas
Modernos sistemas de seguridad y vigilancia de alto nivel
Espectaculares vistas a lagos y bosques
Construido con tecnologías de ingeniería y construcción de última generación
Excelente potencial de inversión y revalorización inmobiliaria