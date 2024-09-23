Piso en edificio nuevo Elite World Residence

Ubicación Privilegiada y Concepto de Residencia Hotelera de Marca

Elite World Residence es un proyecto residencial con concepto hotelero ubicado en Yeni Levent–Kağıthane, una de las zonas urbanas más estratégicas y de mayor crecimiento de Estambul. Desarrollado en colaboración con Elite World Hotels & Resorts, el proyecto integra los estándares de una reconocida marca hotelera en un formato residencial. Ofrece apartamentos completamente amueblados con interiores de calidad hotelera, diseñados para satisfacer las necesidades de inversores y profesionales que buscan un estilo de vida flexible y céntrico, cerca de importantes distritos financieros como Maslak y Levent.

Servicios de Cinco Estrellas y Gestión Profesional de Alquileres

Lo que distingue a Elite World Residence Kağıthane es su modelo operativo totalmente integrado. Los residentes disfrutan de servicios de cinco estrellas, como recepción, servicio de conserjería y administración profesional de la propiedad. Además, el sistema organizado de gestión de alquileres mejora la ocupación y simplifica la administración de la inversión, especialmente para quienes buscan ingresos mediante alquileres de corta duración o corporativos. Esta estructura convierte al proyecto en una inversión inmobiliaria llave en mano en Estambul, con una carga operativa mínima.

Sólido Potencial de Inversión y Alta Rentabilidad por Alquiler

Gracias a la fuerte demanda de alquiler generada por los centros de negocios cercanos, la proximidad a Vadi Istanbul Mall, la excelente conexión con el metro y el acceso directo a la autopista TEM, Elite World Residence ofrece una excelente oportunidad para obtener altos rendimientos en el mercado inmobiliario. Su concepto de marca, los servicios de nivel hotelero y su ubicación estratégica favorecen la revalorización a largo plazo y una generación constante de ingresos. El proyecto resulta especialmente atractivo para inversores y para compradores interesados en adquirir una propiedad como vía de acceso a los programas de ciudadanía turca por inversión.

Resumen del Proyecto

Elite World Residence es un proyecto residencial con concepto hotelero en Yeni Levent–Kağıthane, desarrollado en colaboración con Elite World Hotels, que ofrece apartamentos completamente amueblados y servicios de cinco estrellas.

La combinación de una ubicación privilegiada, una gestión profesional de alquileres y comodidades propias de un hotel convierte a Elite World Residence en una opción ideal tanto para obtener altos ingresos por alquiler como para vivir o invertir con total flexibilidad.

10 Ventajas Exclusivas de Elite World Residence