  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kagithane
  4. Piso en edificio nuevo Elite World Residence

Piso en edificio nuevo Elite World Residence

Kagithane, Turquía
Precio en demanda
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38236
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kagithane

Sobre el complejo

Ubicación Privilegiada y Concepto de Residencia Hotelera de Marca

Elite World Residence es un proyecto residencial con concepto hotelero ubicado en Yeni Levent–Kağıthane, una de las zonas urbanas más estratégicas y de mayor crecimiento de Estambul. Desarrollado en colaboración con Elite World Hotels & Resorts, el proyecto integra los estándares de una reconocida marca hotelera en un formato residencial. Ofrece apartamentos completamente amueblados con interiores de calidad hotelera, diseñados para satisfacer las necesidades de inversores y profesionales que buscan un estilo de vida flexible y céntrico, cerca de importantes distritos financieros como Maslak y Levent.

Servicios de Cinco Estrellas y Gestión Profesional de Alquileres

Lo que distingue a Elite World Residence Kağıthane es su modelo operativo totalmente integrado. Los residentes disfrutan de servicios de cinco estrellas, como recepción, servicio de conserjería y administración profesional de la propiedad. Además, el sistema organizado de gestión de alquileres mejora la ocupación y simplifica la administración de la inversión, especialmente para quienes buscan ingresos mediante alquileres de corta duración o corporativos. Esta estructura convierte al proyecto en una inversión inmobiliaria llave en mano en Estambul, con una carga operativa mínima.

Sólido Potencial de Inversión y Alta Rentabilidad por Alquiler

Gracias a la fuerte demanda de alquiler generada por los centros de negocios cercanos, la proximidad a Vadi Istanbul Mall, la excelente conexión con el metro y el acceso directo a la autopista TEM, Elite World Residence ofrece una excelente oportunidad para obtener altos rendimientos en el mercado inmobiliario. Su concepto de marca, los servicios de nivel hotelero y su ubicación estratégica favorecen la revalorización a largo plazo y una generación constante de ingresos. El proyecto resulta especialmente atractivo para inversores y para compradores interesados en adquirir una propiedad como vía de acceso a los programas de ciudadanía turca por inversión.

Resumen del Proyecto

Elite World Residence es un proyecto residencial con concepto hotelero en Yeni Levent–Kağıthane, desarrollado en colaboración con Elite World Hotels, que ofrece apartamentos completamente amueblados y servicios de cinco estrellas.

La combinación de una ubicación privilegiada, una gestión profesional de alquileres y comodidades propias de un hotel convierte a Elite World Residence en una opción ideal tanto para obtener altos ingresos por alquiler como para vivir o invertir con total flexibilidad.

10 Ventajas Exclusivas de Elite World Residence

  1. Ubicación privilegiada en Yeni Levent–Kağıthane, cerca de los principales distritos financieros.

  2. Operado bajo el concepto de Elite World Hotels & Resorts.

  3. Apartamentos completamente amueblados con interiores de estándar hotelero.

  4. Servicios de cinco estrellas, incluyendo recepción y conserjería.

  5. Sistema profesional de gestión de propiedades y alquileres para inversores.

  6. Alta demanda de alquiler por parte de profesionales y arrendamientos de corta estancia.

  7. Cercanía a estaciones de metro y acceso directo a la autopista TEM.

  8. A pocos minutos de Vadi Istanbul Mall y del distrito financiero de Maslak.

  9. Beneficios exclusivos para los residentes dentro de la red de Elite World Hotels.

  10. Ideal para inversores y apto para compradores interesados en las opciones de ciudadanía turca mediante inversión.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kagithane, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Alya Four Seasons
Esenyurt, Turquía
de
$166,019
Complejo residencial Type A_37
Sariyer, Turquía
de
$3,33M
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$52,771
Complejo residencial Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!
Alanya, Turquía
de
$210,810
Complejo residencial Sea View Residance
Didim, Turquía
de
$466,746
Está viendo
Piso en edificio nuevo Elite World Residence
Kagithane, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Mostrar todo Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
El proyecto está ubicado en uno de los entornos de vida más agradables, tranquilos y silenciosos de Beylikdüzü. Unidades bien diseñadas con impresionantes vistas al mar y magníficas áreas verdes integradas con la naturaleza. En la construcción se han utilizado los materiales de construcció…
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mostrar todo Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
Opciones de acabado Con acabado
Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.Apartamento 2 + 1-115 m?Amueblado (nuevos muebles)2a planta2 baños2 balconesWindows dan al noroeste y al esteVista de las montañas y…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$110,698
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 14 unidadesApartamentos dúplex con 4 dormitorios — 2 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe r…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones