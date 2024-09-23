Piso en edificio nuevo Sinpaş Koru Aura

Arquitectura inspirada en la naturaleza junto al Istanbul International Financial Center

Sinpaş Koru Aura es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Ümraniye, justo al lado del Istanbul International Financial Center (IIFC). Diseñado con un concepto de baja densidad, el proyecto prioriza los espacios abiertos y la naturaleza, destinando casi el 70 % de su terreno de 23.000 m² a jardines paisajísticos. Este enfoque crea un entorno residencial tranquilo sin renunciar a la cercanía de uno de los principales centros financieros y de negocios de Estambul.

Amplias viviendas familiares con completas instalaciones sociales

El proyecto está diseñado para familias y ofrece amplios apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 5+1, concebidos para maximizar el confort, la flexibilidad y la entrada de luz natural. Los grandes balcones de al menos 10 m², junto con las opciones de terrazas y jardines privados, amplían el espacio habitable al aire libre. Los residentes disfrutan de una amplia gama de servicios, entre ellos piscinas, gimnasio, sauna y jardines temáticos pensados para el descanso y el bienestar diario.

Ubicación estratégica y alto valor de inversión a largo plazo

Sinpaş Koru Aura cuenta con una excelente conectividad gracias al acceso directo a las líneas de metro, las autopistas TEM y E-5, además de su cercanía a centros comerciales, hospitales y prestigiosos colegios. Su ubicación junto al Istanbul International Financial Center incrementa significativamente el potencial de revalorización y la demanda de alquiler. Sumado al prestigio de Sinpaş GYO, uno de los principales promotores inmobiliarios de Turquía, el proyecto representa una oportunidad equilibrada tanto para quienes buscan una vivienda como para inversores a largo plazo.

Sinpaş Koru Aura es un proyecto residencial de alta gama en Ümraniye que ofrece amplios apartamentos familiares en un entorno natural de baja densidad, junto al Istanbul International Financial Center.

El proyecto combina grandes balcones, jardines temáticos y completas instalaciones sociales con un excelente acceso al metro y a las principales autopistas, ofreciendo la comodidad de la vida urbana en armonía con la naturaleza.

10 ventajas de Sinpaş Koru Aura