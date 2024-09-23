Piso en edificio nuevo Tor Finance City

Tor Finance City ofrece 242 viviendas, 24 oficinas y 16 locales comerciales en Ümraniye, sobre la Akdeniz Caddesi, combinando un diseño moderno, acabados de alta calidad y acceso directo al Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center – IFC).
Con una superficie aproximada de 4.110 m², Tor Finance City incluye apartamentos de 1+1 y 2+1, distribuidos en dos edificios de 15 plantas. Sus distribuciones luminosas y funcionales, las instalaciones de bienestar y la alta demanda de alquiler gracias a su proximidad al distrito financiero convierten este proyecto en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
Diez ventajas
Ubicación estratégica en Ümraniye, junto al Istanbul Financial Center (IFC)
242 viviendas, además de oficinas y locales comerciales
Arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad
Distribuciones funcionales de 1+1 y 2+1
Interiores luminosos con grandes ventanales
Gimnasio, piscina, sauna y baño turco
Tiendas dentro del complejo y aparcamiento seguro
Seguridad 24/7 y acceso controlado
Alta demanda de alquiler por parte de profesionales del sector financiero
Excelente potencial de revalorización del capital