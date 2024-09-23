Piso en edificio nuevo Tor Finance City

Tor Finance City ofrece 242 viviendas, 24 oficinas y 16 locales comerciales en Ümraniye, sobre la Akdeniz Caddesi, combinando un diseño moderno, acabados de alta calidad y acceso directo al Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center – IFC).

Con una superficie aproximada de 4.110 m², Tor Finance City incluye apartamentos de 1+1 y 2+1, distribuidos en dos edificios de 15 plantas. Sus distribuciones luminosas y funcionales, las instalaciones de bienestar y la alta demanda de alquiler gracias a su proximidad al distrito financiero convierten este proyecto en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Diez ventajas