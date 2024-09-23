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Piso en edificio nuevo Tor Finance City

Umraniye, Turquía
de
$300,000
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6
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ID: 38887
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Ümraniye

Sobre el complejo

Tor Finance City ofrece 242 viviendas, 24 oficinas y 16 locales comerciales en Ümraniye, sobre la Akdeniz Caddesi, combinando un diseño moderno, acabados de alta calidad y acceso directo al Centro Financiero de Estambul (Istanbul Financial Center – IFC).

Con una superficie aproximada de 4.110 m², Tor Finance City incluye apartamentos de 1+1 y 2+1, distribuidos en dos edificios de 15 plantas. Sus distribuciones luminosas y funcionales, las instalaciones de bienestar y la alta demanda de alquiler gracias a su proximidad al distrito financiero convierten este proyecto en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Diez ventajas

  • Ubicación estratégica en Ümraniye, junto al Istanbul Financial Center (IFC)

  • 242 viviendas, además de oficinas y locales comerciales

  • Arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad

  • Distribuciones funcionales de 1+1 y 2+1

  • Interiores luminosos con grandes ventanales

  • Gimnasio, piscina, sauna y baño turco

  • Tiendas dentro del complejo y aparcamiento seguro

  • Seguridad 24/7 y acceso controlado

  • Alta demanda de alquiler por parte de profesionales del sector financiero

  • Excelente potencial de revalorización del capital

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Umraniye, Turquía
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