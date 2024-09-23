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Piso en edificio nuevo Hilal Hill Büyükçekmece

Buyukcekmece, Turquía
de
$179,000
;
19
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ID: 38874
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Buyukcekmece

Sobre el complejo

Hilal Hill Büyükçekmece es uno de los proyectos residenciales más exclusivos del distrito de Büyükçekmece, en Estambul. Combina impresionantes vistas al mar, un diseño arquitectónico de lujo y acabados cuidadosamente elaborados. Gracias a su ubicación privilegiada, rodeado de servicios, zonas comerciales y amplias áreas verdes que ocupan el 60 % de la superficie total, el proyecto ofrece un entorno residencial tranquilo y de alta calidad.

Hilal Hill Büyükçekmece es la elección ideal para quienes buscan un estilo de vida que combine confort, lujo y naturaleza en el corazón de Estambul.

Ventajas del proyecto:

  • Espectaculares vistas al mar de Mármara, que aportan un entorno único para la vida diaria.

  • Ubicación estratégica, cerca de colegios, universidades, hospitales y otros servicios esenciales.

  • Amplias zonas verdes, que cubren el 60 % de la superficie total del proyecto y crean un ambiente tranquilo y relajante.

  • Arquitectura de baja altura con exclusivos apartamentos Super Deluxe y acabados de alta gama.

  • Plan de pago flexible con opción de financiación en cuotas y títulos de propiedad listos para su entrega.

  • Excelente conexión de transporte, con acceso rápido al Metrobus y a las autopistas TEM y E5.

  • Instalaciones de ocio, como un club náutico, una playa privada y un paseo marítimo.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión.

  • Amplios apartamentos con balcones y terrazas que ofrecen vistas privilegiadas.

  • Sistemas avanzados de seguridad, con videovigilancia 24/7 y estacionamiento cubierto para garantizar la máxima seguridad de los residentes.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Buyukcekmece, Turquía
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Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

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Fecha límite
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Pago mensual
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