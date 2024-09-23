Piso en edificio nuevo Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece es uno de los proyectos residenciales más exclusivos del distrito de Büyükçekmece, en Estambul. Combina impresionantes vistas al mar, un diseño arquitectónico de lujo y acabados cuidadosamente elaborados. Gracias a su ubicación privilegiada, rodeado de servicios, zonas comerciales y amplias áreas verdes que ocupan el 60 % de la superficie total, el proyecto ofrece un entorno residencial tranquilo y de alta calidad.

Hilal Hill Büyükçekmece es la elección ideal para quienes buscan un estilo de vida que combine confort, lujo y naturaleza en el corazón de Estambul.

Ventajas del proyecto: