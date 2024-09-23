Piso en edificio nuevo Canvas Modern

Canvas Modern es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Beylikdüzü – Kavaklı, en Estambul. Combina un diseño contemporáneo con un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, ofreciendo vistas panorámicas al mar, una construcción de alta calidad y espacios diseñados para el bienestar de las familias.
Canvas Modern integra sistemas inteligentes de hogar (Smart Home), una arquitectura de baja altura y completas instalaciones sociales, garantizando tanto el máximo confort como un excelente potencial de inversión en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.
Ventajas del proyecto:
Ubicación privilegiada en Beylikdüzü – Kavaklı.
Vistas panorámicas al mar y a la ciudad.
Amplios apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 6+1, con superficies de hasta 348 m².
Completas instalaciones sociales, deportivas y de bienestar.
Modernos sistemas inteligentes de hogar (Smart Home).
Seguridad y acceso controlado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Plazas de aparcamiento privadas y trasteros.
Moderno sistema de calefacción por suelo radiante.
Arquitectura de baja altura que proporciona un ambiente tranquilo.
Alto potencial de revalorización e inversión a largo plazo.