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Piso en edificio nuevo Canvas Modern

Beylikduzu, Turquía
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ID: 38861
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

Canvas Modern es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Beylikdüzü – Kavaklı, en Estambul. Combina un diseño contemporáneo con un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, ofreciendo vistas panorámicas al mar, una construcción de alta calidad y espacios diseñados para el bienestar de las familias.

Canvas Modern integra sistemas inteligentes de hogar (Smart Home), una arquitectura de baja altura y completas instalaciones sociales, garantizando tanto el máximo confort como un excelente potencial de inversión en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.

Ventajas del proyecto:

  • Ubicación privilegiada en Beylikdüzü – Kavaklı.

  • Vistas panorámicas al mar y a la ciudad.

  • Amplios apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 6+1, con superficies de hasta 348 m².

  • Completas instalaciones sociales, deportivas y de bienestar.

  • Modernos sistemas inteligentes de hogar (Smart Home).

  • Seguridad y acceso controlado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Plazas de aparcamiento privadas y trasteros.

  • Moderno sistema de calefacción por suelo radiante.

  • Arquitectura de baja altura que proporciona un ambiente tranquilo.

  • Alto potencial de revalorización e inversión a largo plazo.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
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Ocio

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