Piso en edificio nuevo Canvas Modern

Canvas Modern es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Beylikdüzü – Kavaklı, en Estambul. Combina un diseño contemporáneo con un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza, ofreciendo vistas panorámicas al mar, una construcción de alta calidad y espacios diseñados para el bienestar de las familias.

Canvas Modern integra sistemas inteligentes de hogar (Smart Home), una arquitectura de baja altura y completas instalaciones sociales, garantizando tanto el máximo confort como un excelente potencial de inversión en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.

Ventajas del proyecto: