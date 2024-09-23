Piso en edificio nuevo Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura contemporánea, amplios espacios habitables y un concepto que combina lujo, confort y una excelente calidad de vida.

El proyecto Kuleli Evleri La Marin destina aproximadamente el 60 % de su superficie total a zonas verdes, ofreciendo a sus residentes un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza. Cuenta con diferentes tipologías de viviendas, incluyendo apartamentos 4+1 y dúplex, con superficies que van desde 211 m² hasta 397 m², lo que lo convierte en una opción ideal para familias que buscan privacidad, amplitud y comodidad.

Las 10 principales características del proyecto Kuleli Evleri La Marin: