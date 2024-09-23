Piso en edificio nuevo Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura contemporánea, amplios espacios habitables y un concepto que combina lujo, confort y una excelente calidad de vida.
El proyecto Kuleli Evleri La Marin destina aproximadamente el 60 % de su superficie total a zonas verdes, ofreciendo a sus residentes un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza. Cuenta con diferentes tipologías de viviendas, incluyendo apartamentos 4+1 y dúplex, con superficies que van desde 211 m² hasta 397 m², lo que lo convierte en una opción ideal para familias que buscan privacidad, amplitud y comodidad.
Las 10 principales características del proyecto Kuleli Evleri La Marin:
Exclusiva arquitectura horizontal con amplios balcones y terrazas que garantizan mayor privacidad.
Apartamentos espaciosos y modernos con un excelente aislamiento acústico.
Completas instalaciones sociales y deportivas, que incluyen canchas deportivas, piscina cubierta, gimnasio, sauna y salas de vapor.
Ubicación estratégica, muy cerca de la West Istanbul Marina y de diversas actividades náuticas.
Excelente conexión de transporte: a solo 5 minutos del Metrobus y 3 minutos de la autopista TEM.
Cercanía a prestigiosos colegios, universidades y hospitales.
Amplias zonas verdes con 4.000 m² de jardines y espacios naturales.
Plazas de aparcamiento cubiertas para cada vivienda y generadores de respaldo que garantizan un suministro eléctrico continuo.
Sistema de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Apto para obtener la ciudadanía turca, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión.