  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Beylikduzu
  4. Piso en edificio nuevo Kuleli Evleri La Marin

Piso en edificio nuevo Kuleli Evleri La Marin

Beylikduzu, Turquía
Precio en demanda
;
17
Dejar una solicitud
ID: 38858
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

Kuleli Evleri La Marin es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en la parte europea de Estambul. Destaca por su arquitectura contemporánea, amplios espacios habitables y un concepto que combina lujo, confort y una excelente calidad de vida.

El proyecto Kuleli Evleri La Marin destina aproximadamente el 60 % de su superficie total a zonas verdes, ofreciendo a sus residentes un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza. Cuenta con diferentes tipologías de viviendas, incluyendo apartamentos 4+1 y dúplex, con superficies que van desde 211 m² hasta 397 m², lo que lo convierte en una opción ideal para familias que buscan privacidad, amplitud y comodidad.

Las 10 principales características del proyecto Kuleli Evleri La Marin:

  • Exclusiva arquitectura horizontal con amplios balcones y terrazas que garantizan mayor privacidad.

  • Apartamentos espaciosos y modernos con un excelente aislamiento acústico.

  • Completas instalaciones sociales y deportivas, que incluyen canchas deportivas, piscina cubierta, gimnasio, sauna y salas de vapor.

  • Ubicación estratégica, muy cerca de la West Istanbul Marina y de diversas actividades náuticas.

  • Excelente conexión de transporte: a solo 5 minutos del Metrobus y 3 minutos de la autopista TEM.

  • Cercanía a prestigiosos colegios, universidades y hospitales.

  • Amplias zonas verdes con 4.000 m² de jardines y espacios naturales.

  • Plazas de aparcamiento cubiertas para cada vivienda y generadores de respaldo que garantizan un suministro eléctrico continuo.

  • Sistema de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Mayfair Complex
Didim, Turquía
de
$101,500
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargicak, Turquía
de
$115,505
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$266,480
Edificio de apartamentos Antalya Kepez
Región del Mediterráneo, Turquía
de
$102,940
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Sultanbeyli, Turquía
de
$257,257
Está viendo
Piso en edificio nuevo Kuleli Evleri La Marin
Beylikduzu, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Mostrar todo Complejo residencial Anka Residence
Complejo residencial Anka Residence
Alanya, Turquía
de
$105,545
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Se está construyendo un complejo residencial de 5 plantas para 20 apartamentos en el distrito de Okurjalar, que está cerrado por un permiso de residencia. 150 Metros a la carretera principal Se encuentra a 700 metros del mar. Infraestructura – Hammam, Fitness, Sauna, Piscina al aire libre…
Agencia
Alanya Property Sales
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$720,176
Ofrecemos diferentes apartamentos con trasteros.La vivienda consta de 4 edificios (2 edificios de oficinas, 1 bloque de pisos, un hotel) y dispone de ascensores, una terraza del décimo piso, trabajo colectivozonas, un bar en la azotea, un cine al aire libre, un estudio de yoga y un gimnasio …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turquía
de
$160,159
Piscina Piscina cubierta 2477 SeguridadGenerador Aparcamiento para cochesBBQ Pergola Cancha de tenis Cancha de baloncesto Sauna Gimnasio sala de estar Sala de vapor Habitación con amortiguación
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones