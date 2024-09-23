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Piso en edificio nuevo Marinada Residence Ataköy

Bakirkoy, Turquía
Precio en demanda
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5
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ID: 38230
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bakırköy

Sobre el complejo

Ataköy Marinada Residence es un exclusivo desarrollo residencial de ultra lujo frente al mar, ubicado en Bakırköy, que ofrece propiedades premium en venta directamente en Ataköy Marina. El proyecto cuenta con solo 72 residencias exclusivas, diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura Tabanlıoğlu Mimarlık, con espectaculares vistas panorámicas al mar de Mármara.

Ataköy Marinada Residence combina un exclusivo estilo de vida junto al mar con un sólido potencial de inversión en el mercado inmobiliario de lujo de Estambul. El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria, además de ofrecer excelentes oportunidades de alquiler y revalorización.

Ventajas del proyecto

  • Ubicación privilegiada en la marina: Impresionantes vistas al mar y a los yates.

  • Solo 72 residencias: Un exclusivo concepto boutique que garantiza privacidad y exclusividad.

  • Arquitectura de prestigio: Diseñado por Tabanlıoğlu Mimarlık.

  • Sistemas de hogar inteligente: Tecnología de última generación para un estilo de vida moderno.

  • Servicios de nivel hotelero: Experiencia premium con atención de alta calidad.

  • Piscina cubierta: Confort y relajación durante todo el año.

  • Estacionamiento privado: Acceso seguro y cómodo para los residentes.

  • Estaciones de carga para vehículos eléctricos: Infraestructura moderna y sostenible.

  • Acceso a taxi marítimo: Transporte rápido y cómodo por vía marítima.

  • Seguridad las 24 horas: Vigilancia permanente y altos estándares de protección.

¿Por qué invertir en este proyecto?

Ataköy Marinada Residence destaca como uno de los pocos proyectos residenciales de ultra lujo junto a una marina en Estambul, con un excelente potencial de revalorización a largo plazo. Su ubicación exclusiva y el número limitado de residencias lo convierten en una oportunidad única para inversionistas exigentes.

Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

También es adecuado para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bakirkoy, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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Piso en edificio nuevo Marinada Residence Ataköy
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