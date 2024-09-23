Piso en edificio nuevo The Vira Istanbul

El proyecto Vira Istanbul está ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en Estambul, una de las zonas más atractivas y de mayor crecimiento de la ciudad. El complejo se extiende sobre una superficie de 92.000 m² y está compuesto por 17 edificios residenciales de arquitectura moderna. Incluye 1.156 apartamentos con distribuciones que van desde 1+1 hasta 4+1, además de 39 locales comerciales.
Vira Istanbul ha sido diseñado para ofrecer un entorno residencial integral que combina confort, lujo, una infraestructura completa y amplias zonas verdes.
Aspectos destacados del proyecto:
Ubicación estratégica cerca del Anatolia High School y del Science High School.
Proximidad a un importante complejo educativo con instituciones que abarcan desde la educación infantil hasta la universitaria.
A solo 3 minutos de la costa de la zona de Kavaklı.
2 minutos de la estación de Metrobus situada en la autopista E-5.
Muy cerca del Parque Yaşam Vadisi (Valle de la Vida), con una superficie de 1 millón de m².
Cascadas y estanques decorativos.
Acuarios con peces ornamentales.
Jardines japoneses y plantas aromáticas.
Varios restaurantes, además de rutas exclusivas para ciclismo y paseos.
Piscinas, instalaciones deportivas y modernos centros de fitness.