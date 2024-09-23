Piso en edificio nuevo The Vira Istanbul

El proyecto Vira Istanbul está ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en Estambul, una de las zonas más atractivas y de mayor crecimiento de la ciudad. El complejo se extiende sobre una superficie de 92.000 m² y está compuesto por 17 edificios residenciales de arquitectura moderna. Incluye 1.156 apartamentos con distribuciones que van desde 1+1 hasta 4+1, además de 39 locales comerciales.

Vira Istanbul ha sido diseñado para ofrecer un entorno residencial integral que combina confort, lujo, una infraestructura completa y amplias zonas verdes.

Aspectos destacados del proyecto: