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Piso en edificio nuevo The Vira Istanbul

Beylikduzu, Turquía
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ID: 38857
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

El proyecto Vira Istanbul está ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en Estambul, una de las zonas más atractivas y de mayor crecimiento de la ciudad. El complejo se extiende sobre una superficie de 92.000 m² y está compuesto por 17 edificios residenciales de arquitectura moderna. Incluye 1.156 apartamentos con distribuciones que van desde 1+1 hasta 4+1, además de 39 locales comerciales.

Vira Istanbul ha sido diseñado para ofrecer un entorno residencial integral que combina confort, lujo, una infraestructura completa y amplias zonas verdes.

Aspectos destacados del proyecto:

  • Ubicación estratégica cerca del Anatolia High School y del Science High School.

  • Proximidad a un importante complejo educativo con instituciones que abarcan desde la educación infantil hasta la universitaria.

  • A solo 3 minutos de la costa de la zona de Kavaklı.

  • 2 minutos de la estación de Metrobus situada en la autopista E-5.

  • Muy cerca del Parque Yaşam Vadisi (Valle de la Vida), con una superficie de 1 millón de m².

  • Cascadas y estanques decorativos.

  • Acuarios con peces ornamentales.

  • Jardines japoneses y plantas aromáticas.

  • Varios restaurantes, además de rutas exclusivas para ciclismo y paseos.

  • Piscinas, instalaciones deportivas y modernos centros de fitness.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
Educación
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Transporte
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