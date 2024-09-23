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Piso en edificio nuevo Golden Palace Halic

Beyoglu, Turquía
Precio en demanda
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12
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ID: 38237
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beyoglu

Sobre el complejo

Ubicación Privilegiada en Beyoğlu con Vistas Panorámicas al Cuerno de Oro

Golden Palace Halic está ubicado en el corazón de Beyoğlu, uno de los distritos más dinámicos y con mayor riqueza histórica de Estambul. El proyecto ofrece impresionantes vistas panorámicas al Cuerno de Oro, combinando la comodidad de vivir en el centro de la ciudad con el encanto de un entorno junto al agua. Su cercanía a la Plaza Taksim, la calle Istiklal y los principales lugares de interés cultural garantiza una excelente calidad de vida y una demanda constante tanto por parte de residentes como de visitantes.

Vida Boutique con Comodidades de un Hotel

Diseñado como un exclusivo proyecto residencial boutique de baja altura, Golden Palace Halic cuenta con un número limitado de apartamentos para ofrecer mayor privacidad y exclusividad. Su concepto de estilo hotelero se refleja en interiores elegantes, sistemas de hogar inteligente, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado y modernas funciones de automatización. Los residentes disfrutan de instalaciones como gimnasio, zonas comunes ajardinadas, aparcamiento privado y seguridad las 24 horas con personal permanente.

Alto Potencial de Inversión y Excelente Rentabilidad por Alquiler

Golden Palace Halic representa una excelente oportunidad de inversión, especialmente para estrategias de alquiler a corto plazo y Airbnb. Su ubicación céntrica, las vistas al Cuerno de Oro y la posibilidad de llegar caminando a restaurantes, tiendas y atracciones culturales lo convierten en una opción muy atractiva para turistas y viajeros de negocios. Su carácter boutique y su posicionamiento premium favorecen altos niveles de ocupación y una rentabilidad estable en una de las zonas urbanas más activas de Estambul.

Resumen del Proyecto

Golden Palace Halic es un proyecto residencial boutique en Beyoğlu, Estambul, que ofrece apartamentos de baja altura con vistas panorámicas al Cuerno de Oro y un diseño inspirado en el confort de un hotel.

El proyecto combina tecnología de hogar inteligente, gimnasio, zonas verdes, seguridad 24/7 y una ubicación privilegiada cerca de la Plaza Taksim, la calle Istiklal y las principales conexiones de transporte, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir en alquileres de corta duración.

10 Ventajas Exclusivas de Golden Palace Halic

  1. Ubicación privilegiada en Beyoğlu, cerca de la Plaza Taksim y la calle Istiklal.

  2. Vistas panorámicas al histórico Cuerno de Oro.

  3. Diseño residencial con estilo hotelero que combina confort y elegancia.

  4. Edificio boutique de baja altura con un número limitado de apartamentos para mayor privacidad.

  5. Modernas instalaciones, incluyendo gimnasio, aparcamiento privado y zonas comunes ajardinadas.

  6. Seguridad las 24 horas con videovigilancia y personal permanente.

  7. Sistemas de hogar inteligente, aire acondicionado, calefacción por suelo radiante y automatización.

  8. Excelente acceso al transporte mediante carreteras principales, transporte público y taxis marítimos.

  9. Gran potencial para alquileres de corta duración y Airbnb, con alta rentabilidad.

  10. A poca distancia a pie de tiendas, restaurantes, parques y atracciones culturales.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beyoglu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

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