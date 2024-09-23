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Piso en edificio nuevo Flat 24

Bagcilar, Turquía
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8
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ID: 38202
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bagcilar

Sobre el complejo

Flat 24 es una excepcional oportunidad de inversión en el corazón de Estambul, ubicada sobre la estratégica avenida Basın Ekspres. Gracias a su excelente ubicación, rodeada de centros de negocios, universidades y grandes centros comerciales, así como a su arquitectura moderna que combina confort y lujo, el proyecto es ideal tanto para vivir como para invertir.

Flat 24 ofrece apartamentos de diferentes tamaños, diseñados según los principios del Feng Shui, con el objetivo de proporcionar mayor armonía, comodidad y bienestar. Sus exclusivos servicios convierten al proyecto en una opción perfecta para quienes desean combinar inversión y vivienda en un solo lugar.

Ventajas del proyecto:

  1. Ubicación estratégica en la importante avenida Basın Ekspres, cerca del aeropuerto y de los principales centros de negocios.

  2. Diseño moderno inspirado en el Feng Shui, que favorece el confort, la armonía y el bienestar.

  3. Estación de metro cercana, con acceso rápido a todas las zonas de Estambul.

  4. Amplia variedad de apartamentos de diferentes tamaños para adaptarse a distintas necesidades.

  5. Vistas privilegiadas y abundante luz natural gracias a sus amplias fachadas de cristal.

  6. Exclusivas instalaciones que incluyen piscina cubierta, baño turco, sauna y salas de vapor.

  7. Altura de techo de 3 metros, que proporciona una mayor sensación de amplitud y comodidad.

  8. Seguridad y videovigilancia las 24 horas, garantizando la tranquilidad de los residentes.

  9. Zona comercial integrada dentro del complejo, que facilita el acceso a servicios y comercios sin salir del proyecto.

  10. Posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante la inversión en el proyecto.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bagcilar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

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Fecha límite
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Pago mensual
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Piso en edificio nuevo Flat 24
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