Piso en edificio nuevo Flat 24

Flat 24 es una excepcional oportunidad de inversión en el corazón de Estambul, ubicada sobre la estratégica avenida Basın Ekspres. Gracias a su excelente ubicación, rodeada de centros de negocios, universidades y grandes centros comerciales, así como a su arquitectura moderna que combina confort y lujo, el proyecto es ideal tanto para vivir como para invertir.

Flat 24 ofrece apartamentos de diferentes tamaños, diseñados según los principios del Feng Shui, con el objetivo de proporcionar mayor armonía, comodidad y bienestar. Sus exclusivos servicios convierten al proyecto en una opción perfecta para quienes desean combinar inversión y vivienda en un solo lugar.

Ventajas del proyecto: