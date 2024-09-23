Piso en edificio nuevo Benesta Center

Benesta Center, desarrollado por Benesta Construction, es un exclusivo complejo de uso mixto ubicado en el corazón de Şirinevler, Estambul. El proyecto combina lujosas residencias, modernas oficinas y espacios comerciales en un elegante desarrollo integral.

Benesta Center ofrece vistas panorámicas de la ciudad, tecnología de hogar inteligente, piscina cubierta, spa, gimnasio y seguridad las 24 horas. Es una opción ideal tanto para un estilo de vida de alto nivel como para una sólida inversión en el centro de Estambul.

10 principales ventajas de Benesta Center: