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Piso en edificio nuevo Benesta Center

Bahcelievler, Turquía
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11
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ID: 38234
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bahcelievler

Sobre el complejo

Benesta Center, desarrollado por Benesta Construction, es un exclusivo complejo de uso mixto ubicado en el corazón de Şirinevler, Estambul. El proyecto combina lujosas residencias, modernas oficinas y espacios comerciales en un elegante desarrollo integral.

Benesta Center ofrece vistas panorámicas de la ciudad, tecnología de hogar inteligente, piscina cubierta, spa, gimnasio y seguridad las 24 horas. Es una opción ideal tanto para un estilo de vida de alto nivel como para una sólida inversión en el centro de Estambul.

10 principales ventajas de Benesta Center:

  1. Ubicación privilegiada en Şirinevler – En el centro de Estambul, con acceso cercano al metro, centros comerciales y zonas de negocios.

  2. Concepto de uso mixto – Integra viviendas, oficinas y locales comerciales para ofrecer la máxima funcionalidad.

  3. Sistemas de hogar inteligente – Control remoto de la iluminación, la seguridad y la temperatura.

  4. Interiores de lujo – Amplios espacios, acabados de alta calidad y un diseño contemporáneo.

  5. Vistas panorámicas – Espectaculares vistas del skyline de Estambul y del estrecho del Bósforo.

  6. Servicios e instalaciones de primer nivel – Gimnasio, piscina cubierta, spa, áreas de juego para niños y elegantes zonas sociales.

  7. Seguridad y servicio de conserjería 24/7 – Recepción permanente y sistema profesional de vigilancia.

  8. Aparcamiento subterráneo – Amplio y seguro para residentes y visitantes.

  9. Diseño sostenible – Sistemas de ahorro energético y prácticas de construcción respetuosas con el medio ambiente.

  10. Gran potencial de inversión – Alta rentabilidad por alquiler y gran atractivo para compradores internacionales.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Bahcelievler, Turquía
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Alimentación
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