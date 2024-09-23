Piso en edificio nuevo Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy es uno de los proyectos residenciales más lujosos de Estambul y ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. El proyecto está ubicado en el prestigioso distrito de Bakırköy, combinando una ubicación privilegiada con una arquitectura moderna y un estilo de vida exclusivo.
Sea Pearl Ataköy destaca por su diseño contemporáneo, concebido para satisfacer los más altos estándares de lujo. Sus amplias zonas verdes y servicios de primera categoría mejoran la calidad de vida, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para inversionistas como para quienes buscan una vivienda de alto nivel en Estambul.
Ventajas del proyecto Sea Pearl Ataköy
Vista directa al mar de Mármara.
Arquitectura de lujo y acabados interiores de alta calidad.
631 apartamentos de diseño moderno y funcional.
33.000 m² de zonas verdes cuidadosamente diseñadas.
Ubicación estratégica, cerca del centro de Estambul y del Aeropuerto Atatürk.
Servicios de nivel hotelero, como piscinas, gimnasio y spa.
Sistema de seguridad las 24 horas.
Amplios balcones en cada apartamento para disfrutar de las vistas.
Estacionamiento privado para residentes y visitantes.
Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria y con un excelente potencial de inversión.