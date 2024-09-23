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Piso en edificio nuevo Sea Pearl Ataköy

Bakirkoy, Turquía
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ID: 38228
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bakırköy

Sobre el complejo

Sea Pearl Ataköy es uno de los proyectos residenciales más lujosos de Estambul y ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. El proyecto está ubicado en el prestigioso distrito de Bakırköy, combinando una ubicación privilegiada con una arquitectura moderna y un estilo de vida exclusivo.

Sea Pearl Ataköy destaca por su diseño contemporáneo, concebido para satisfacer los más altos estándares de lujo. Sus amplias zonas verdes y servicios de primera categoría mejoran la calidad de vida, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para inversionistas como para quienes buscan una vivienda de alto nivel en Estambul.

Ventajas del proyecto Sea Pearl Ataköy

  • Vista directa al mar de Mármara.

  • Arquitectura de lujo y acabados interiores de alta calidad.

  • 631 apartamentos de diseño moderno y funcional.

  • 33.000 m² de zonas verdes cuidadosamente diseñadas.

  • Ubicación estratégica, cerca del centro de Estambul y del Aeropuerto Atatürk.

  • Servicios de nivel hotelero, como piscinas, gimnasio y spa.

  • Sistema de seguridad las 24 horas.

  • Amplios balcones en cada apartamento para disfrutar de las vistas.

  • Estacionamiento privado para residentes y visitantes.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria y con un excelente potencial de inversión.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bakirkoy, Turquía
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