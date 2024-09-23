Piso en edificio nuevo Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy es uno de los proyectos residenciales más lujosos de Estambul y ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. El proyecto está ubicado en el prestigioso distrito de Bakırköy, combinando una ubicación privilegiada con una arquitectura moderna y un estilo de vida exclusivo.

Sea Pearl Ataköy destaca por su diseño contemporáneo, concebido para satisfacer los más altos estándares de lujo. Sus amplias zonas verdes y servicios de primera categoría mejoran la calidad de vida, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para inversionistas como para quienes buscan una vivienda de alto nivel en Estambul.

Ventajas del proyecto Sea Pearl Ataköy