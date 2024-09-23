Piso en edificio nuevo Via Life Eyup

Via Life Eyup es un moderno complejo residencial actualmente en construcción en Eyüp Sultan, Estambul, desarrollado sobre un terreno de 12.000 m². El proyecto consta de 5 edificios con más de 350 viviendas, que ofrecen distribuciones de 2+1 a 5+1, combinando diseño contemporáneo, funcionalidad y confort.

Via Life Eyup goza de una ubicación céntrica, cerca de las principales vías de comunicación, centros comerciales, colegios y centros de salud. El complejo ofrece una amplia gama de servicios, como piscina cubierta, gimnasio, instalaciones deportivas, restaurantes, spa, aparcamiento subterráneo y seguridad las 24 horas.

Principales ventajas de Via Life Eyup