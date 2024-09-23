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Piso en edificio nuevo Via Life Eyup

Eyupsultan, Turquía
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ID: 38181
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Eyupsultan

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Via Life Eyup es un moderno complejo residencial actualmente en construcción en Eyüp Sultan, Estambul, desarrollado sobre un terreno de 12.000 m². El proyecto consta de 5 edificios con más de 350 viviendas, que ofrecen distribuciones de 2+1 a 5+1, combinando diseño contemporáneo, funcionalidad y confort.

Via Life Eyup goza de una ubicación céntrica, cerca de las principales vías de comunicación, centros comerciales, colegios y centros de salud. El complejo ofrece una amplia gama de servicios, como piscina cubierta, gimnasio, instalaciones deportivas, restaurantes, spa, aparcamiento subterráneo y seguridad las 24 horas.

Principales ventajas de Via Life Eyup

  • Ubicación privilegiada en Eyüp Sultan, Estambul

  • Amplia variedad de viviendas para familias e inversores

  • Completas instalaciones deportivas y recreativas

  • Piscina cubierta, sauna y spa para el bienestar de los residentes

  • Aparcamiento subterráneo para mayor comodidad

  • Seguridad y videovigilancia las 24 horas

  • Excelente conexión con el transporte público y las principales carreteras

  • Ideal tanto para inversión como para una cómoda vida familiar

  • Acabados de alta calidad y arquitectura moderna

  • Entrega prevista en diciembre de 2025

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Eyupsultan, Turquía
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