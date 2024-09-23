Piso en edificio nuevo Anka Ataşehir

Anka Ataşehir es un moderno desarrollo de uso mixto ubicado en Ataşehir, Estambul, que integra apartamentos residenciales, oficinas y locales comerciales a nivel de calle en un edificio de 13 plantas, situado en uno de los principales distritos financieros de la ciudad.

Anka Ataşehir ofrece una amplia variedad de apartamentos, oficinas y locales comerciales, con excelente conectividad, modernos estándares de construcción y un alto potencial de inversión gracias a su proximidad al Centro Financiero de Estambul.

Las 10 principales ventajas de Anka Ataşehir