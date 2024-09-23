Piso en edificio nuevo Anka Ataşehir

Anka Ataşehir es un moderno desarrollo de uso mixto ubicado en Ataşehir, Estambul, que integra apartamentos residenciales, oficinas y locales comerciales a nivel de calle en un edificio de 13 plantas, situado en uno de los principales distritos financieros de la ciudad.
Anka Ataşehir ofrece una amplia variedad de apartamentos, oficinas y locales comerciales, con excelente conectividad, modernos estándares de construcción y un alto potencial de inversión gracias a su proximidad al Centro Financiero de Estambul.
Las 10 principales ventajas de Anka Ataşehir
Ubicación privilegiada en Ataşehir, en el lado asiático de Estambul.
Concepto de uso mixto que combina viviendas, oficinas y comercios en un solo proyecto.
Un edificio de 13 plantas sobre un terreno de 4.446 m².
Un total de 195 unidades, incluyendo apartamentos, oficinas y locales comerciales.
Amplia variedad de tipologías de apartamentos, desde 1+1 hasta 4,5+1, incluidos dúplex.
Superficies de los apartamentos desde aproximadamente 58 m² hasta 358 m².
Estación de metro a 8–10 minutos a pie.
Calefacción por suelo radiante y avanzado aislamiento térmico y acústico.
Seguridad las 24 horas, aparcamiento privado y zonas verdes.
Alto potencial de alquiler y revalorización gracias a su cercanía al Centro Financiero de Estambul.