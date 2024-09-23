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Complejo residencial A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Bagcilar, Turquía
de
$435,000
BTC
5.1742384
ETH
271.2039567
USDT
430 077.7600364
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
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9
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ID: 36538
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Русский Русский

Un paquete de apartamentos asequibles para la ciudadanía turca.

Paquete de apartamento:
Tres apartamentos - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) por USD 435.000

El proyecto One Gunesli se encuentra en el distrito Bagcilar, en el lado europeo de Estambul.

El proyecto está construido sobre una parcela de 17.200 m2 y consta de 10 bloques de 15 plantas, que comprenden 700 apartamentos y 9 espacios comerciales.

Infraestructura compleja:

Los espaciosos terrenos ofrecen comodidades para vivir cómodamente:

  • Piscina cubierta
  • Sala de fitness
  • Sauna
  • Parques infantiles
  • Zonas sociales
  • Tiendas y cafeterías
  • Aparcamiento interior y exterior

El acceso cómodo al transporte y la proximidad a centros comerciales, escuelas e instalaciones médicas hacen de la zona ideal para una vida cotidiana cómoda.

El proyecto está localizado:

  • A 600 m de la estación de metro,
  • 2.2 km del Hospital Universitario Atlas,
  • 3.4 km de 212 Outlet Mall,
  • 14 km del centro comercial Forum Estambul,
  • A 35 km del aeropuerto internacional de Estambul.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

El abogado de nuestra empresa recogerá, preparará y verificará todos los documentos necesarios para obtener la ciudadanía turca, así como proporcionar apoyo completo en todas las etapas.

Servicios de nuestra empresa:

  1. Permiso de residencia y solicitudes de ciudadanía, apertura de cuentas bancarias, etc.
  2. Ventas inmobiliarias (apartamentos, villas, tiendas, oficinas, hoteles)
  3. Visitas de inspección de propiedades personalizadas
  4. Traslado gratuito, alojamiento, consultas y vistas a la propiedad
  5. Apertura de empresas en Turquía, Consultas jurídicas (attorney)
  6. Asistencia para comprar muebles, electrodomésticos, etc.
  7. Enrollaremos a sus hijos en jardines de infancia, escuela o universidad

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Bagcilar, Turquía
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Cuidado de la salud

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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Complejo residencial A package of affordable apartments for Turkish citizenship.
Bagcilar, Turquía
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$435,000
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