Complejo residencial A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Un paquete de apartamentos asequibles para la ciudadanía turca.

Paquete de apartamento:

Tres apartamentos - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) por USD 435.000

El proyecto One Gunesli se encuentra en el distrito Bagcilar, en el lado europeo de Estambul.

El proyecto está construido sobre una parcela de 17.200 m2 y consta de 10 bloques de 15 plantas, que comprenden 700 apartamentos y 9 espacios comerciales.

Infraestructura compleja:

Los espaciosos terrenos ofrecen comodidades para vivir cómodamente:

Piscina cubierta

Sala de fitness

Sauna

Parques infantiles

Zonas sociales

Tiendas y cafeterías

Aparcamiento interior y exterior

El acceso cómodo al transporte y la proximidad a centros comerciales, escuelas e instalaciones médicas hacen de la zona ideal para una vida cotidiana cómoda.

El proyecto está localizado:

A 600 m de la estación de metro,

2.2 km del Hospital Universitario Atlas,

3.4 km de 212 Outlet Mall,

14 km del centro comercial Forum Estambul,

A 35 km del aeropuerto internacional de Estambul.

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Métodos de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

El abogado de nuestra empresa recogerá, preparará y verificará todos los documentos necesarios para obtener la ciudadanía turca, así como proporcionar apoyo completo en todas las etapas.

Servicios de nuestra empresa: