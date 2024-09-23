Complejo residencial A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Un paquete de apartamentos asequibles para la ciudadanía turca.
Paquete de apartamento:
Tres apartamentos - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) por USD 435.000
El proyecto One Gunesli se encuentra en el distrito Bagcilar, en el lado europeo de Estambul.
El proyecto está construido sobre una parcela de 17.200 m2 y consta de 10 bloques de 15 plantas, que comprenden 700 apartamentos y 9 espacios comerciales.
Infraestructura compleja:
Los espaciosos terrenos ofrecen comodidades para vivir cómodamente:
El acceso cómodo al transporte y la proximidad a centros comerciales, escuelas e instalaciones médicas hacen de la zona ideal para una vida cotidiana cómoda.
El proyecto está localizado:
Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.
Métodos de pago:
El abogado de nuestra empresa recogerá, preparará y verificará todos los documentos necesarios para obtener la ciudadanía turca, así como proporcionar apoyo completo en todas las etapas.
Servicios de nuestra empresa: