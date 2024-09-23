Piso en edificio nuevo Pisos de Alta Calidad en el Precioso Proyecto Viva Defne de Altintas

Pisos Elegantes Bien Diseñados en un Proyecto en Antalya, Altintas con Muchos Servicios in Situ.

Los pisos están situados en Aksu, Altıntaş. Aksu es un distrito en Antalya con una historia arraigada. Barrio Altıntaş es una de las zonas residenciales más prestigiosas y centros de inversión en Antalya y Turquía con proyectos bien desarrollados que ofrecen ricas comodidades.

Viva Defne es un proyecto de tipo mixto situado en una carretera arterial. Los pisos en venta en Antalya Altintas se encuentran a 4,4 km del aeropuerto de Antalya, a 7 km de la playa de Lara, a 10,1 km del centro comercial TerraCity, a 12 km de la ciudad antigua de Perge, a 22 km del parque temático The Land of Legends, a 80 km del parque nacional Köprülü Canyon y a 90 km del distrito de Alanya.

El proyecto ofrece una inversión rentable con la profesionalidad y calidad de Tekce Exclusive. El complejo residencial está situado en parcelas de 7716 m² que comprenden el Bloque A y el Bloque B.

El proyecto ofrece algunas ricas comodidades como piscina, aparcamiento cubierto, zona ajardinada comunitaria, seguridad, cámara de seguridad, pérgola, jardín de 25 m² en cada planta, ascensor, conserje y generador.

Los pisos están equipados con juegos empotrados triples, puertas exteriores de acero, persianas de aluminio, revestimientos de suelo laminado, techos de suelo, iluminación LED, percheros de pasillo, A/C VRF de energía de clase A y sistemas de intercomunicación visual. Los cuartos de baño están amueblados con azulejos de cerámica de alta calidad.

AYT-03237