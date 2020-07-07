  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial EDEN RESIDENCES

Complejo residencial EDEN RESIDENCES

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$637,403
;
7
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33038
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo condominio EDEN RESIDENCES en el prestigioso distrito de Bang Tao!
Esta es una opción ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.
¡Instalación!
¡50 metros de la playa!
Servicios: bar, videovigilancia, fitness, jardín, zona de niños, salón, aparcamiento, restaurante, seguridad, tienda
Sala de estar, piscina, zona de yoga.
Ubicación:
- el aeropuerto está a sólo 30 minutos en coche;
- Laguna Phuket, 5 minutos en coche;
Blue Tree Kids Water Park, a 15 minutos en coche
British International Escuela, 20 minutos en coche
- Floreste Shopping Centre, a 30 minutos en coche;
- Hospital de Bangkok, a 30 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial THE ONE
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$107,020
Complejo residencial The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$331,865
Complejo residencial Bright Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$222,547
Complejo residencial The Base Bukit
Wichit, Tailandia
de
$76,809
Complejo residencial The One Nai Harn
Rawai, Tailandia
de
$111,177
Está viendo
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$637,403
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,82M
El moderno complejo ofrece villas de dos plantas con piscinas, jardines y aparcamientos de varios tipos. Usted puede comprar un paquete de muebles de 2 a 3 millones de baht, dependiendo del tipo de villa. Junto al complejo, el desarrollador está construyendo una escuela internacional con pis…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Terra Grove Layan
Complejo residencial Terra Grove Layan
Complejo residencial Terra Grove Layan
Complejo residencial Terra Grove Layan
Complejo residencial Terra Grove Layan
Mostrar todo Complejo residencial Terra Grove Layan
Complejo residencial Terra Grove Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$198,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 54–376 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Ideal para: Perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso frente al mar y desean hacer una inversión rentable. Esta opción es para compradores exigentes que valoran la comodidad, la seguridad y la conciencia ecológica.Acerca de la ubicación: Ubi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.0 – 69.0
218,978 – 290,245
Apartamentos 2 habitaciones
81.0 – 270.0
328,467 – 1,36M
Apartamentos 3 habitaciones
108.0 – 376.0
529,226 – 1,89M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$255,180
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones