Complejo residencial EDEN RESIDENCES

Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo condominio EDEN RESIDENCES en el prestigioso distrito de Bang Tao!

Esta es una opción ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.

¡Instalación!

¡50 metros de la playa!

Servicios: bar, videovigilancia, fitness, jardín, zona de niños, salón, aparcamiento, restaurante, seguridad, tienda

Sala de estar, piscina, zona de yoga.

Ubicación:

- el aeropuerto está a sólo 30 minutos en coche;

- Laguna Phuket, 5 minutos en coche;

Blue Tree Kids Water Park, a 15 minutos en coche

British International Escuela, 20 minutos en coche

- Floreste Shopping Centre, a 30 minutos en coche;

- Hospital de Bangkok, a 30 minutos en coche.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso